Las lluvias de marzo no sacan a Cataluña de la emergencia por sequía

Las lluvias de estos últimos días, a pesar de haber aumentado ligeramente los embalses, no sacan a Cataluña de la emergencia por sequía. Así lo ha asegurado el conseller de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural de la Generalitat, David Mascort, que ha descartado que Barcelona y Girona, abastecidas por los embalses del sistema Ter-Llobregat, salgan de la fase 1 de emergencia:"No tendría sentido".

"Si tenemos que levantar la emergencia y volver a excepcionalidad pero al cabo de 15 días volver a emergencia, no lo haremos", ha afirmado en una entrevista hoy en Catalunya Ràdio. Asimismo, ha apuntado que si aparece la previsión de que las cuencas internas lleguen a un porcentaje importante, es posible que el Govern se plantee levantar la emergencia, aunque ha aclarado que para ello, deberían "llegar a un porcentaje similar al del año pasado", cuando estaban en el 27-28%.

Según la última actualización del informe de los embalses de la Agència Catalana de l'Aigua (Aca), los embalses del Ter-Llobregat volvieron a aumentar su capacidad rozando casi el 17%, situándose en el 16,92%, cuando el pasado martes estaban al 16,2%.

No obstante, Mascort ha celebrado que las cifras "alargan unas semanas más la entrada en emergencia 2" y ha afirmado que si llueve un poco más, en verano tampoco se elevaría la fase, si bien ha dicho que para salir de emergencia 1 tendría que llover bastante, textualmente.

Respecto a las afectaciones de la sequía a los agricultores del Alt Empordà (Girona), ha asegurado que la zona no se quedará sin agua, y les ha instado a reunirse y tratar de "llegar a consensos" para alargar el agua de la que disponen. De todos modos, ha sostenido que los agricultores saben que "si no llueve, no podrán regar", pero es necesario hacer lo posible para que, con las reservas que tienen en los pozos, puedan regar un poco para tener un poco de cosecha, en sus palabras.

Por su parte, el PSC ha registrado una solicitud para que el conseller Mascort comparezca ante la Diputación Permanente del Parlament para dar explicaciones sobre la situación de sequía en Cataluña.

Según el escrito difundido este miércoles por la formación, el partido pide "con carácter urgente e inmediato" la convocatoria de la Diputación Permanente, para que el Govern, a través del conseller, se explique. La disolución del Parlament por el adelanto electoral en Cataluña hace que el órgano donde tenga que comparecer el conseller, a petición del grupo, sea la Diputación Permanente.