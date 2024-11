Más de la mitad de los municipios catalanes no tienen un plan contra inundaciones

El gobierno revisará todas las actividades -tanto económicas como residenciales- que se llevan a cabo en zonas inundables de Cataluña. Es una de las medidas que ha aprobado el Consell Executiu este martes, al día siguiente de la dana que ha afectado a varias comarcas, especialmente del Camp de Tarragona y el área de Barcelona. La Agencia Catalana del Agua (ACA) se encargará de actualizar los mapas de riesgo de las zonas inundables y acotar las áreas más vulnerables. La portavoz del gobierno, Silvia Paneque, sin embargo, no ha querido entrar al por menor de qué áreas están a la espera de actualizar los mapas.

En Cataluña, 521 municipios están obligados a tener un plan de protección civil por riesgo de inundación. Más de la mitad no cumplen este requisito: 237 lo tienen caducado y 60 no lo han redactado. Entre los que no tienen, hay localidades con un riesgo muy alto de inundación, como Badalona, ​​Rubí, Montcada i Reixac, Puigcerdà y Vilassar de Mar. En este artículo puedes consultar si tu ayuntamiento tiene hecho -y vigente- el plan de emergencia por riesgo de inundaciones.

Además, en el paquete de medidas que ha aprobado el gobierno, se exigirá que en un período de dos años todos los municipios tengan hecho o actualizado un plan de protección civil. Paneque también ha anunciado que el Ejecutivo revisará el protocolo de actuación en caso de emergencia para poder ser «más rápidos y eficientes» y mejorar la seguridad de las personas: «El protocolo ha funcionado bien, hemos alertado, restricción de movilidad y hemos detenido actividades cuando se ha detectado peligro o riesgo para las personas, pero se puede mejorar y perfeccionar».

La consejera Paneque explicó que la dana «ha avisado de una nueva realidad» y que es necesario que Cataluña esté preparada para «reducir vulnerabilidades y riesgos». Por eso, se quiere garantizar que las actividades económicas se realicen en zonas donde no haya riesgo en casos de emergencia climática: «La dana ha sido un aviso y es inexcusable que el gobierno tome medidas para proteger a las personas».

Mapas de riesgo

Los mapas de riesgo que actualizará la ACA ya se estaban revisando, pero Paneque admitió que la dana hizo atender esta cuestión «con la máxima celeridad» para poner al día los espacios de especial inundabilidad. Además, el Meteocat trabaja para ver cómo impacta la orografía.

Paneque no ha querido detallar de qué zonas se trata hasta que acabe todo el análisis. Cuando los mapas de riesgo estén actualizados, se verá en qué puntos se pueden realizar actuaciones de mejora (canalizaciones o infraestructuras) para reducir el factor inundabilidad.

Tras el impacto de la dana, el gobierno quiere que todos los municipios tengan un plan de protección civil. El marco legal no obligaba hasta ahora a tenerlo. Para ayudar en esta labor, se destinarán 20 millones de euros. La portavoz dijo que ya se ha podido detectar una diferencia entre los municipios que tienen plan y los que no: «La coordinación es mucho mejor y cuando se da una instrucción desde el Centro de Emergencias, la actuación es mucho más rápida e inmediata porque ha sido pensada, escrita y coordinada».

Ayudas económicas

El gobierno catalán también ha aprobado una línea de ayudas para apoyar a los territorios afectados por la dana en Cataluña, en especial las Terres de l’Ebre y el parque agrario del Llobregat. La portavoz del gobierno quiso garantizar que se dará cobertura a los daños derivados de la dana. Paneque no concretó la cantidad de las ayudas a la espera de ver cómo se pueden complementar con el Gobierno.