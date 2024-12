La socimi All Iron compra un aparthotel en el distrito 22@ de Barcelona por 35 millones

La socimi All Iron ha adquirido su segundo inmueble en Barcelona, concretamente un aparthotel de 97 unidades que ya está operativo situado en el distrito tecnológico 22@, informa en un comunicado este lunes a BME Growth. La cartera de All Iron cuenta con un valor superior a los 300 millones de euros y se enfoca en ubicaciones premium, de las cuales en torno al 50% corresponden a inmuebles localizados en Madrid o Barcelona. All Iron RE I Socimi, que cotiza desde 2020 en BME Growth, "ejecuta de esta forma la adquisición por la que lanzó su ampliación de capital hace un mes", una operación que se completó recientemente con la captación de 19 millones de euros.