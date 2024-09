La NASA revela un fenómeno inusual en el desierto del Sahara

No solo se trata de uno de los lugares más secos del planeta, también, en un ejemplo de extraño equilibrio global, las arenas del Sahara hacen que el Amazonas sea tan fértil. Unos cincuenta millones de años atrás, esta región estaba bajo el mar y “apenas” unos miles de años atrás, era un vergel. Lo sorprendente es que en estos días la NASA ha revelado que el Sahara ha regresado al pasado.

Esto fue provocado por un inusual episodio de lluvias debido al movimiento hacia el norte del cinturón de lluvias tropicales, conocido como Zona de Convergencia Intertropical, que llegó más al norte de lo habitual y trajo consigo fuertes lluvias típicas de las regiones ecuatoriales al Sahara. En algunas zonas cayeron más de 15 centímetros de lluvia, lo que supera con creces la precipitación anual típica de apenas unos pocos centímetros.

Si bien las lluvias afectaron en gran medida a zonas escasamente pobladas, las devastadoras inundaciones han matado a más de 1.000 personas y han afectado a unos 4 millones en 14 naciones africanas.

Lo anecdótico es que las grandes cantidades de agua han causado un estallido de vegetación, como muestra la NASA en sus imágenes satelitales, afectando regiones de Marruecos, Argelia, Túnez y Libia, áreas que rara vez reciben lluvia, ahora muestran rastros de verde.

An extratropical cyclone over the Sahara Desert drenched parts of Morocco and Algeria – bringing up to a year’s worth of rain to some areas. 🌧️@nasa’s Terra satellite captured floodwaters and some Saharan lakes, usually dry, filled with water. https://t.co/cuS1c73RoApic.twitter.com/m8Ga8G0FgO