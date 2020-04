Las empresas de construcción denuncian demoras “insoportables” en los pagos

La vuelta a la actividad de sectores como la construcción con las limitaciones que marca el Estado de Alarma -obra pública que sigue parada de forma arbitraria por según qué administraciones, prohibición para realizar reformas en inmuebles con vecinos, falta de materiales y suministros o la dificultad para mantener las normas de seguridad y salud por la escasez de medios- además de un horizonte de actividad solo a corto plazo por la incertidumbre de proyectos o licitaciones paralizadas, hace que muchas empresas del sector vean peligrar su futuro.

Así lo denuncia hoy la Asociación Valenciana de Empresarios de Maquinaria, Construcción y Obras Publicas (AVEMCOP) y su homónima en Castellón, APECAS (Asociación Provincial de Excavaciones y Movimientos de Tierras de Castellón).

“Un futuro nada esperanzador”, apunta Felipe Ferrer, presidente de AVEMCOP, “si detectamos además que la demora que ya sufríamos en los pagos, que ya estaba fuera de la legalidad, ahora alcanza unos niveles de juzgado de guardia. Hemos conocido ejemplos estos días de empresas asociadas que han pasado de recibir pagarés de 120 días a encontrarse con nuevos vencimientos a 180 o incluso 210 días, algo inadmisible e insoportable para las empresas que, como las nuestras, están al final de la cadena de producción en una obra”.

Por ello, tanto Felipe Ferrer, presidente de AVEMCOP, como Emilio Zafón, presidente de APECAS quieren trasladar en los próximos días esta queja a organizaciones empresariales superiores para promover un frente común que pueda mediar ante las diferentes administraciones y que como tales ejerzan un papel ejemplarizante al cumplir la ley en el vencimiento de pago de facturas en obras de titularidad pública y que, al mismo tiempo, cumplan su función de control respecto a la demora de pagos de algunas grandes constructoras que pueden llevar a la quiebra a muchas pequeñas empresas del sector de la construcción, que están haciendo un esfuerzo ya de por sí grande por mantenerse en el actual mercado.

Emilio Zafón, presidente de APECAS, recuerda que: “necesitamos recuperar una actividad real, adoptando las medidas de seguridad pertinentes, recuperar unos niveles adecuados de productividad, pero para ello se requiere activar muchas licencias que, de momento, la administración tiene paralizadas”.

AVEMCOP y APECAS señalan que, tras la valoración realizada a sus empresas asociadas, la actividad no ha rebasado el 50 por ciento, el rendimiento ha sido bajo, mayoritariamente por la falta de suministros, incluso en las empresas de recogidas de residuos la actividad no ha alcanzado el 10 por ciento, teniendo en cuenta que las obras de reforma o rehabilitación no están aún permitidas.