Sobreseída la causa de la Federación de Motociclismo contra la exdiputada García

La Audiencia Provincial de Valencia ha declarado el sobreseimiento libre de causa y desestima el recurso de apelación interpuesto por la Federación de Motociclismo de la Comunidad Valenciana contra el archivo de la denuncia que el órgano federativo interpuso a la ex diputada de Deportes e Igualdad de la Diputación Provincial de Valencia Isabel García, según informó la ex diputada en un comunicado.

Esta resolución supone la ratificación del sobreseimiento provisional declarado por el juzgado de instrucción número 4 de Valencia en junio de 2019 en el que el fallo judicial ya sentenciaba el archivo de la denuncia presentada por la Federación contra García por la concesión de una subvención de 60.000 euros al club Champi Women Racing.

Con esta nueva resolución, la justicia alega que "la concesión de la subvención al Club Champi Competición no supuso una desviación de los fines propuestos en la convocatoria, que no era otra que ayudar a clubes deportivos de élite para realizar su temporada deportiva" y expresa también que “el importe de la subvención fue destinado a potenciar el deporte femenino y no al peculio personal de los investigados… no puede concluirse que hubiera una desviación del destino de las ayudas”.

Tras conocer esta sentencia definitiva, Isabel García se ha mostrado "satisfecha" por la resolución. "Me alegra que finalmente haya acabado este proceso de casi dos años y que se demuestre, sin ninguna duda, la correcta actuación no solo mía, sino de todo mi equipo”, indicó García en el comunicado.

Fuentes de la Federación consultadas señalaron que no tienen conocimiento de la decisión judicial, pero que respetan las decisiones de la Justicia y no tienen previsto pronunciarse al respecto.