PP y CS consideran insuficiente la documentación aportada por Grezzi sobre el incendio en la EMT

El concejal del Grupo Municipal Popular, Carlos Mundina, ha denunciado hoy, momentos antes de que comenzara el consejo de administración de la EMT, que el Gobierno de Ribó y PSOE no ha aportado a los consejeros la documentación sobre el preceptivo programa de mantenimiento trimestral y semestral de los sistemas de protección activa contra incendios que recoge tanto la legislación nacional como autonómica.

El Reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos industriales, aprobado por el Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, establece que “las actas de los mantenimientos, firmadas por el personal cualificado que los ha llevado a cabo, estarán a disposición de los servicios competentes en materia de industria de la Comunidad Autónoma, al menos, durante cinco años a partir de la fecha de expedición”.

Además, según ha advertido Mundina las inspecciones de las entidades colaboradoras de la Administración (OCAS), trimestral y semestralmente, tienen la obligación de comprobar el mantenimiento de los sistemas de abastecimiento de agua contra incendios y las Bocas de Incendios equipadas: Por ello, el edil popular ha insistido en que “no es suficiente con que Grezzi aporte la documentación sobre las inspecciones de los sistemas antiincendios, sino que debería haber trasladado a los consejeros los actas de revisión del mantenimiento”:

Por otro lado, Mundina ha advertido que Grezzi tampoco ha facilitado a los consejeros el Plan de Autoprotección que exige el Decreto autonómico 32/2014 de 14 de febrero sobre el Catálogo de Actividades con Riesgo de la Comunitat Valenciana a las instalaciones con capacidad para más de 200 vehículos y con más de 2.000 m2, como es el caso de la cochera de la EMT de San Isidro.

Mundina ha recordado que este programa de mantenimiento es complementario con la inspección que se debe hacer cada diez años, son obligaciones legales diferentes, “pero Grezzi sólo nos ha aportado a los consejeros de la EMT la inspección que se hizo en 2019, pero ninguna acta de los programas de mantenimiento que es algo distinto”.

El concejal del PP ha asegurado que “es muy grave que no funcionaran hidrantes de la EMT, lo cual podía haber evitado la propagación del fuego y que no hubiera afectado a 26 autobuses. Por ello, desde el PP seguimos insistiendo en saber por qué no funcionaron, y queremos saber si se ha hecho el programa de mantenimiento trimestral y semestral que afecta tanto al funcionamiento, accesibilidad y señalización de los hidrantes como al propio sistema antiincendios”.

Informes técnicos

A pesar de que para PP y Cs la documentación aportada no ha sido suficiente, el presidente de la EMT de València, Giuseppe Grezzi, ha entregado a los consejeros los informes técnicos de las circunstancias del incendio de las cocheras y certificados del mantenimiento e inspecciones de los sistemas antincendios y de la estación de gas de las instalaciones.

Entre la documentación figura el informe de los técnicos con los últimos datos recopilados sobre el incidente y que certifica que las instalaciones se encontraban correctamente mantenidas y habían superado favorablemente las recientes inspecciones reglamentarias, ha informado la empresa en un comunicado.

Se han facilitado los certificados de inspección técnica de diez años de la OCA (Organismo de Control Autorizado), del Sistema de Protección Contra Incendios, que incluye el sistema de hidrantes exteriores, el sistema de bocas de incendio equipadas o el sistema de abastecimiento de agua contra incendios, entre otros. Se pasó el 9 de diciembre de 2019 y la próxima inspección será en 2029.

También se ha aportado el certificado de la revisión anual realizada en agosto de este mismo año de las instalaciones contra incendios y de seguridad, así como de la inspección de combustibles gaseosos -la próxima revisión será en abril de 2023-.

Las EMT está a “la espera del informe de la policía científica que deberá determinar la causa del incendio”, ha explicado Grezzi, también ha facilitado el parte de la actuación de los bomberos, según el cual “inicialmente la red propia de hidrantes de la EMT no funcionó, siendo activada manualmente de inmediato”.

Además, ha informado de que todos los vehículos afectados estaban asegurados y con la ITV superada según la normativa vigente, por lo que “el incendio no supondrá ningún coste económico para la entidad”, ha añadido Grezzi.