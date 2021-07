Inoculan suero por error durante la vacunación en Biar (Alicante)

Una treintena de personas del municipio alicantino de Biar se ha llevado una sorpresa al saber que la vacuna que se les administró no era de Pfizer, sino suero. Todos los afectados son nacidos en 1978, es decir tienen 43 años.

La Conselleria de Sanidad ha explicado que se dieron cuenta al final de la jornada de que no habían diluido bien las dosis de Pfizer.

Al no no saber con claridad qué vecinos son los que llevan suero y los que no, se ha decidido que pasados los 21 días de protocolo pincharán de nuevo a toda la generación del municipio. Una protección extra que no tiene riesgo para la salud.

Por su parte, el portavoz de Sanidad del PP en Les Corts, José Juan Zaplana, ha pedido responsabilidades y la apertura de un expediente informativo sobre lo ocurrido.

En un comunicado, Zaplana ha indicado que en este caso “hay un fallo múltiple en Sanidad con los protocolos de vacunación y la falta de transparencia y de información”, aspectos que “provocan incertidumbre en la población”.

El popular se ha preguntado “si lo de Biar es un hecho aislado, porque en Sanidad no informan de nada, ni sabemos cómo a estas alturas ha podido ocurrir algo así”.

”Ante la incertidumbre que genera en la población este tipo de errores exigimos luz y taquígrafos, que informen con transparencia y se asuman responsabilidades porque no da igual ni estamos ante una anécdota menor”, ha insistido.

Para Zaplana, “los sanitarios están desbordados, no pueden más, la presión de los profesionales es muy alta, sin refuerzos y todo esto genera errores” al tiempo que “los protocolos vuelven a fallar porque no se sabe bien quién ha recibido la vacuna y quien no, y van a colocar una tercera dosis a ciegas”.

Con esta situación, el portavoz del PP en Sanidad ha presentado una batería de preguntas para que la Conselleria de Sanidad aclare lo sucedido en Biar e informe de “si ha ocurrido algo similar en algún otro sitio”.