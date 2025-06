Un técnico que transcribió el Es-Alert dice que Pradas fue "muy imperativa" e insistió en que no se enviara sin ella delante

El técnico que transcribió el mensaje de alerta que el día de la dana se envió a las 20:11 horas a los móviles de Valencia sostuvo en su declaración judicial que el contenido del mensaje lo dictó la entonces consellera de Justicia, Salomé Pradas, quien "estuvo muy imperativa" e insistió en que no se enviara si no estaba presente.

Según la transcripción de esa declaración como testigo que se produjo el 10 de junio este técnico señaló que no sabe quién redactó ese mensaje, que "traía" la entonces consellera y "empezó a dictarle", mientras que él lo transcribió y lo tradujo al valenciano.

El técnico, uno de los acreditados para redactar y validar mensajes Es-Alert, indicó que "a las 18 horas y algo aproximadamente", el subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez, le dijo "abre el Es-Alert que Forata está en escenario 3", lo que supone que "o bien se han iniciado la rotura o la situación hace inevitable la rotura".

Explicó que unos minutos después, sobre las 18:10-18:15 horas, Suárez les comunicó que no era escenario 3, pero que "tuvieran abierto el Es-Alert", del que no se volvió a hablar hasta después de que a las 18:45 horas se recibiera un correo de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) sobre la crecida súbita del barranco del Poyo.

Según este técnico, la consellera llegó con el mensaje redactado sobre las 19:45 horas, tardó diez minutos en dictarlo y dio la orden de que no se enviara hasta que no diera "el visto bueno", tras lo que se fue de la sala y volvió "un rato después, 5 o 10 minutos, y entonces ya dijo que se enviara.

Explicó que, una vez ya se envió el mensaje, siguieron reunidos y en ese momento la sala "era una locura, realmente no daban abasto, llevaban un buen rato en que aquello era imposible de gestionar, la máquina del CoordCom daba pitidos constantes con casos que se iban acumulando, era imposible leerlos o gestionarlos" desde las 18.30 horas.

Este técnico, que el 29 de octubre era jefe de la unidad de análisis y prevención de riesgos, afirmó que él hubiera enviado antes el Es-Alert y que no sabe por qué se tardó tanto en mandarlo, y señaló que se propuso como redactor del mensaje porque conocía la interfaz y había estado presente en reuniones sobre su funcionamiento.

Este trabajador del Centro de Emergencias de la Generalitat declaró asimismo que las llamadas que les pasó el 112 el día de la dana fueron "una monstruosidad", una "masa ingente" y que todo está registrado en el CoordCom, una caja negra que se guarda durante dos años.

Respecto a correo de las 18:45 horas de la CHJ, afirmó que lo trasladaron a todas las agencias, porque esa subida de agua en el Poyo no era "normal" y "no cabía" en el barranco, pero no al Cecopi, porque pensaron que los miembros de la CHJ que había en esa reunión lo habrían contado.