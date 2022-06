Pérdidas en el campo: Las heladas provocan una caída del 35 % en la campaña del caqui valenciano

La Unió de Llauradors advierte de que la producción esperada para la próxima campaña del caqui en la Comunitat Valenciana es de unas 280.000 toneladas, un descenso de casi un 35 por ciento respecto a una producción normal media de las últimas campañas debido fundamentalmente a las heladas de los pasados meses.

“Se trataría de una cosecha bastante corta, incluso más baja que la pasada que ya venía de una fuerte reducción sobre las anteriores, y en alguna comarca productora como la de la Vall d’Albaida el descenso podría ser del 50 por ciento sobre una campaña normal”, afirma la organización agraria.

Según La Unió, los motivos que han repercutido en este descenso tan acentuado de la producción de caqui en la Comunitat Valenciana son varios, una de las principales las heladas, que han provocado la caída de muchas flores y frutos, pero también “el abandono, cada vez mayor, de campos en plena producción ante los bajos precios que perciben los agricultores”.

Según los últimos datos disponibles, la cantidad de planta reproducida de caqui el pasado año por los viveros homologados se ha reducido un 4 por ciento sobre el anterior, y si se compara con 2015, la reducción es de casi el 80 %.

Según las fuentes, distintos operadores comerciales, ante esas previsiones de una cosecha muy inferior, intentan acelerar las compras de fruta en campo y los primeros precios ofertados se sitúan en una media de entre 0,33/0,35 euros el kilogramo, solo un 14 % superiores a los de la pasada campaña por estas mismas fechas.

Por ello, la Unió aconseja a los productores tener prudencia y no precipitarse a la hora de vender, “pues es todavía muy pronto y las cotizaciones ofertadas no se ajustan a la realidad de la campaña. Hay que esperar a que suban los precios ante la gran merma prevista y no vender apresuradamente”.

Esta situación de la campaña se remonta a las últimas semanas del pasado mes de abril, cuando se produjeron caídas importantes del caqui debido a causas climáticas que han generado una serie de problemas con el actual sistema de seguros en la línea de este cultivo.

El pasado 22 de abril se reunió en campo el Grupo de Trabajo del Seguro del Caqui de la Comunitat Valenciana y se comprobó ‘in situ’ que los daños ocasionados serían elevados, incluso con parcelas con el 100 % perdido. Sin embargo, no todos esos daños tendrán cobertura del seguro y únicamente serán aquellos que resulten de forma clara originados por las heladas, indican las fuentes.

En este sentido, La Unió ha solicitado a la Conselleria de Agricultura que establezca una línea de ayudas extraordinarias para todas aquellas personas que, teniendo póliza de seguro en vigor para el plan 2021-2022, se van a quedar sin indemnización por una mala adecuación del sistema asegurador actual.

También ha trasladado una serie de propuestas a Agroseguro para mejorar la cobertura actual y evitar estas situaciones en un futuro.

Dichas medidas se basan en el estudio para avanzar el inicio de las garantías del resto de adversidades climáticas al 15 de febrero, de manera que a partir de esta fecha todas ellas tengan cobertura y además también trabajar en un módulo de aseguramiento que cubra todos los riesgos a nivel de parcela.

“Desde la Unió vamos a seguir trabajando para que los productores de caqui vean compensadas sus pérdidas. No puede ser que a pesar de tener un seguro en vigor no vayan a recibir nada”, concluye la organización agraria.