Emergencias pide a la población cercana al incendio de la campa de Alberic (Valencia) que se confinen en sus viviendas

La secretaria autonómica de Seguridad y Emergencias, Irene Rodríguez, ha informado de las principales cuestiones que se han abordado en la reunión del CECOPI, en la que han participado el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, y la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé.

Irene Rodríguez ha comentado que el Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia ha informado al CECOPI de que “esta noche hemos tenido un incendio en una campa de Alberic en la que se estaban depositando enseres y restos recogidos en municipios afectados por la dana”.

La secretaria autonómica ha explicado que “están participando en las tareas de extinción seis dotaciones de bomberos del consorcio, una unidad de Bomberos Forestales de la Generalitat y también se han movilizado dos helicópteros y maquinaria para atajarlo cuanto antes”.

En este sentido, ha afirmado que “en principio no hay riesgo para la población, pero sí que hay bastante humo, por lo que se han emitido algunas recomendaciones, sobre todo a viviendas que pudieran estar más cercanas en una urbanización colindante, para que mantengan puertas y ventanas cerradas y, sobre todo, con respecto a la población más vulnerable que pudiera tener afecciones respiratorias”.

Por su parte, el subdirector técnico del Consorcio de Bomberos de Valencia, Salvador Ballesta, ha detallado que el incendio se ha iniciado sobre las 3.00 de la madrugada y que se trata de un “incendio de basura que se encuentra activo y no tiene ningún riesgo de propagación”. “La gente puede estar tranquila”, ha puntualizado.

Ballesta ha indicado que, aunque estos incendios “son un poco escandalosos por el humo, son incendios que no tienen una gran complicación y no hay ningún riesgo adicional”. En cuanto al hecho de que el humo sea por restos de enseres, el subdirector técnico del Consorcio de Valencia ha afirmado que “es un humo convencional, que puede que dure todo el día, pero que si se cumplen las medidas de protección a la población, no debería de haber ningún problema”.

Estas medidas son cerrar puertas y ventanas para evitar que el humo entre dentro de las edificaciones y, sobre todo, prestar especial atención a las personas vulnerables que tengan algún problema respiratorio.