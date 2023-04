Un toro muere tras saltar por un precipicio en Ontinyent (Valencia)

Normalmente se habla de pérdidas humanas en las polémicas celebraciones de los "bous al carrer" de la Comunidad Valenciana, pero en esta ocasión es la vida del animal la que se ha perdido. La celebración taurina en la localidad valenciana de Ontinyent se vio ayer empañada por el accidente que se produjo después de que el toro saltara un murete y se precipitara diez metros hasta el cauce del río.

El animal sufrió la rotura de las cuatro piernas, por lo que tuvo que ser sacrificado.

Uno de los responsables de la Ganaderia Hermanos Cali de Moixent, a la que pertenecía el astado, explica al periódico Las Provincias que «se le sedó, intentamos salvarle, pero no se ha podido hacer nada por desgracia», valoraron los propietarios del toro.

Los hechos sucedieron durante el cuarto astado de la jornada taurina del Bou de les Penyes, concretamente en el segundo toro de la tarde, de nombre Vicioso. Todo transcurrió con normalidad hasta que el animal se soltó y arrastró la cuerda, avanzó libremente por el recorrido y encaró una curva a gran velocidad.

Llegó así a un recodo que limita con el Pont Vell de la población, dio un salto sin frenar su marcha y sorteó así la histórica valla del río, de algo más de medio metro de altura. El animal cayó algo más de diez metros y acabó en el lecho, con graves lesiones, entre ellas en sus patas.

«Son accidentes inesperados», destacaban este domingo en la ganadería. «Con los toros bravos nunca sabes cómo van a reaccionar o comportarse. En este caso había una barandilla baja, salió muy fuerte, se ve que vio un clareo...». Y cayó. Los veterinarios del festejo auxiliaron al animal, pero finalmente no se ha podido hacer nada por salvarlo.

Fuentes de las peñas de Ontinyent lamentan lo sucedido. Lo mismo sucede con la Federación de Peñas de Bous al Carrer, cuyo presidente, Germán Zaragoza, ha expresado a este diario: «Simplemente es un desgraciado accidente que no suele ocurrir. El toro bajaba muy rápido y saltó sin ver qué había detrás del muro. Y, si no me equivoco, el servicio veterinario actuó rápidamente para sedarlo».