Desaparece en Alemania un monumento con forma fálica de 200 kilos

La policía alemana ha iniciado una investigación sobre la desaparición de una peculiar escultura de forma fálica de una montaña en Baviera realizada en madera y de casi dos metros de alto que se erigía en la montaña Grünten, al suroeste de Munich. Según los medios locales, todo lo que queda del monumento es un pequeño tocón y unas astillas de madera tras haber sido, aparentemente, talada. Este suceso se suma a la extraña aparición y después desaparición de un monolito del desierto de Utah.

No se sabe quién esculpió y erigió originalmente la escultura, que se ha convertido en un hito en la montaña Grünten de 1.738 m de altura, atrayendo a muchos excursionistas a la zona y que incluso Google Maps ha otorgado el estatus de la escultura de “monumento cultural”. Se cree que su origen es un regalo de broma que terminó en lo alto de la colina como recuerdo. La pieza lleva en lo alto de la colina cuatro años y, pese a que la Policía local ha abierto una investigación no están seguros de que se haya cometido un delito (al no conocerse si hay alguna parte lesionada o perjudicada) ni de ser capaces de encontrar al culpable.

A este suceso se suma la aparición y posterior retirada de un monolito de metal de 12 pies (3,7 m) encontrado en el estado estadounidense de Utah, que, por su forma y acabados, provocó especulaciones sobre su origen. Tras múltiples especulaciones y artículos de prensa, la pieza metálica desapareció de forma igualmente misteriosa.