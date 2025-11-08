El Toro de Osborne también se puede ver en otros países del mundo: te sorprenderá saber cuántos hay fuera de España

El Toro de Osborne, tan famoso en España, no solo se encuentra dentro de nuestras fronteras. Y es que la silueta estilizada de un toro de lidia más conocida del mundo también está presente en otros países, más concretamente en otros tres lugares del planeta más allá de nuestro país.

Uno de ellos también está en Europa, y no es otro que Dinamarca, concretamente desde 2012, como parte de la inauguración del parque multicultural Superkilen en Copenhague. Este espacio público, que se encuentra dentro del barrio de Norrebro de la capital danesa, fue diseñado para reflejar la alta diversidad cultural de la zona, la cual es hogar de más de sesenta nacionalidades.

Así, dispone de decenas de objetos, elementos y esculturas distintas que representan a cada país, y entre ellos, está el Toro de Osborne. De esta forma, hay una instalación artística dentro del parque, elegido por los artistas para representar la cultura española en este espacio multicultural.

El toro español comparte pues, espacio con elementos de diseño de diferentes países como toboganes con forma de elefante de Chernobyl, columpios de Tailandia, carteles luminosos de Rusia, lámparas de luz de los Emiratos Árabes Unidos o una fuente de Marruecos, entre otros elementos de distintas naciones que se pueden apreciar.

Al otro lado del charco, en México, también se puede encontrar un Toro de Osborne. Y además, no solo uno, sino varios de ellos se pueden apreciar a lo largo de las carreteras mexicanas, de tal manera que una persona que conduzca en el país puede tener la sensación de encontrarse en España.

Por último, el Toro de Osborne también se encuentra en Japón, siendo el último lugar del mundo en el que apareció. La trienal de arte Echigo Tsumari lo adoptó como parte de una colección de arte en 2018 para reanimar zonas rurales. De esta forma, se integró dentro del paisaje rural y se instaló en el pueblo de Matsunoyama una cultura metálica del toro español, adoptada como una obra de arte y un símbolo cultural dentro del país nipón.

Toro de Osborne: cuántos hay en España y en las carreteras de qué regiones se puede ver

El Toro de Osborne, presente en nuestro país durante años, se puede presenciar a lo largo de muchas carreteras españolas y casi todas las regiones de la Península Ibérica. Hoy en día, son decenas de ellos los que se pueden presenciar a lo largo del paisaje español.

La mayoría de ellos están en Andalucía, cuyas carreteras tienen un total de veinticuatro "Toros de Osborne", pero también es muy característico en la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha o Extremadura. Incluso, llega a Melilla, ciudad autónoma en la que se puede ver uno. Sin embargo, no aparece en las carreteras de regiones como Cataluña o Murcia.