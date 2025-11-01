La prensa internacional se rinde a esta ciudad española: "Es la más perfecta del mundo"

España suscita un increíble interés entre el turismo internacional, de ahí que sea el segundo país más visitado del mundo (solo por detrás de Francia). Aunque siendo realistas, quitando Disneyland Paris, nuestra nación sería la que más turismo recibe en todo el planeta. Más allá de su historia, monumentos y demás, lo cierto es que sus pueblos y ciudades son los responsables. De ahí que hasta la prensa internacional piense en una ciudad española como "la más perfecta del mundo", lo que muestra su enorme admiración hacia el territorio español.

No es otra que San Sebastián, en País Vasco. Una ciudad que constituye el principal receptor turístico de la provincia de Gipuzkoa y en el que la recepción de visitantes se incrementa cada año. Con sus más de 180.000 habitantes, está rodeada de montes verdes, bañada por el mar Cantábrico y un símbolo de belleza natural en nuestro país. Tanto, que es valorada por la prensa mundial.

De la Playa de la Concha a la gastronomía "insuperable": la prensa internacional destaca a San Sebastián como "la joya de España y del mundo"

Eddi Fiegel, una periodista británica especializada en arte, música, cine, gastronomía y por supuesto, viajes, la consideró como "la ciudad perfecta", en un artículo en The Telegraph publicado a principios de 2025. Puntuando una serie de ciudades europeas que ha visitado, valoró a San Sebastián con un diez sobre diez, es decir, la puntuación máxima.

"Esta joya de la corona del País Vasco fue uno de los destinos vacacionales favoritos de la realeza española a principios del siglo XX, en parte por sus amplias playas de arena, sus frescas brisas marinas y su arquitectura Belle époque, pero sobre todo por su belleza", destacaba la periodista, poniendo como ejemplo que "durante la Primera Guerra Mundial, Maurice Ravel, León Trotsky y Mata Hari la visitaron; hoy en día, son las estrellas de cine las que acuden a San Sebastián".

"Sobre todo durante su festival anual de cine", añade. Pero también destaca la gastronomía de la ciudad, que cataloga como "insuperable". "Tiene una de las mayores concentraciones de restaurantes con estrellas Michelin y bares de pintxos de primera categoría de España".

Por la gastronomía también empieza hablando el sitio web estadounidense especializado en viajes Islands, destacando que se trata de "una ciudad paradisíaca, el hogar de la tarta de queso más famosa del mundo y de veinte estrellas Michelin". La página destaca la importante cultura culinaria de San Sebastián, que "no se limite a los restaurantes de alta gama, sino también es el hogar de los pintxos". "Los chefs en esta ciudad siempre intentan superarse entre sí, pero los clásicos son insuperables".

En otro artículo del mismo medio, el periodista Rick Steves catalogó a San Sebastián como "la ciudad costera con la playa de arena dorada más hermosa de Europa". "Goza de una ubicación privilegiada con playas doradas flanqueadas por dos picos y una encantadora islita frente a la costa". Por otro lado, la playa donostiarra recibió el premio Travelers' Choice de TripAdvisor a la mejor playa en 2024.