La Asociación de Futbolistas Españoles recordó a los clubes que estén pensando en realizar un ERTE (Expedientes de Regulación Temporal de Empleo) “una serie de aspectos de importancia” que están establecidos en el Real Decreto-ley 8/2020 de medidas urgentes extraordinarias por parte del Gobierno respecto a la crisis sanitaria del coronavirus y les advirtió que “denunciará” a aquellos que ejecuten esta medida sin previo aviso al sindicato. LaLiga y la AFE están buscando un acuerdo acerca de cómo actuar.

Según la Cope, los jugadores querían bajarse el sueldo un 10 por ciento, pero luego se subirían su sueldo más si había que jugar más.

Aganzo negó la noticia y se produjo un enganchón con un periodista.