Las inesperadas declaraciones de Gabriel Rufián con las que se puso en contra a los independentistas de Cataluña

Uno de los temas que genera mucha polémica en España es el de las lenguas cooficiales y sus usos, y sobre todo cuando se trata del catalán. Esto se debe a la cercanía con la que los españoles lo relacionan con el movimiento independentista. En Cataluña, esta lengua es un elemento más de la cultura que tanto define a esta comunidad, y así lo han demostrado todas las medidas y promociones que han tratado de garantizar su uso en todos los ámbitos, como por ejemplo la educación o la administración.

Todo este contexto ha generado una gran controversia a nivel nacional. Muchos ciudadanos de fuera de Cataluña, y también de dentro, consideran que el castellano está siendo desplazadoy marginado en una parte del país donde también hay personas que se comunican en la que es el idioma oficial del Estado. Esto ha llevado a debates, tanto políticos como judiciales, en los que se tratan temas como la igualdad o la libertad de elección.

Gabriel Rufián: defensor de la autodeterminación y la protección del catalán

Por su parte, también está el bando de quienes consideran al catalán como una lengua igual de oficial que el castellano, e incluso prioritaria. Además, en los últimos años, la defensa por la autodeterminación ha crecido a niveles muy altos, ya que se mantiene la idea de que se podría garantizar así la protección de su lengua, cultura y un modelo político propio alejado de España.

El apoyo de ciertos sectores políticos, como pueden ser ERC o Junts, han conseguido trasladar el debate lingüístico al Congreso. Uno de los protagonistas que más representan el uso del catalán es Gabriel Rufián. Esta figura política, la cual es portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya en el Congreso, defiende al máximo la autodeterminación de Cataluña y la protección de la lengua catalana.

Sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. Gabriel Rufian © Alberto R. Roldán / Diario La Alberto R. Roldán Fotógrafos

"¿Por qué el catalán no puede ser oficial en Europa?"

Los partidos anteriormente mencionados también promueven que su lengua cooficial sea oficial en Europa, algo que "ha hecho estallar la derecha española". Una de las preguntas que más le rondan la cabeza a Rufián es la siguiente: "¿Por qué el catalán no puede ser oficial en Europa?". Le genera incomprensión que algo que "hablan 10 millones de europeos en Europa" no pueda ser reconocido.

En una de las últimas sesiones en el Congreso, este portavoz ofreció la siguiente reflexión: "El catalán se habla más que el maltés, el letón, el estonio, el danés, el sueco, el finés... ¿Por qué no se puede reconocer el catalán? ¡Ah! Porque no forma parte de un Estado". Continuó exponiendo la situación de las demás lenguas en España, preguntándoles a los demás miembros cuál es su opinión de que se veten los idiomas de sus tierras.

"Así no se prestigia al catalán, ni se ayuda a su normalización"

Aunque no parezca cierto, Gabriel Rufián fue duramente criticado por parte de los separatistas por formular unas declaraciones. Cabe destacar que no fue juzgado por algo en concreto que dijera, sino que fue por el idioma en el que pronunciaba las palabras. La polémica se originó durante una intervención en el Congreso de los Diputados, donde Rufián optó por expresarse en castellano en lugar de catalán.

Las críticas no tardaron en llegar, y la primera fue la del expresidente de la Generalitat, Quim Torra. "Si los diputados catalanes no hablan en catalán en el Congreso el mensaje que se transmite es que es una lengua accesoria, prescindible, inútil", expresó esta figura política en la plataforma X en noviembre de 2023. Su veredicto final fue la siguiente: "así no se prestigia al catalán, ni se ayuda a su normalización".

A su vez, también fue juzgado por Sergi Maraña, periodista catalán, en la misma red social. Opinó, sin tapujos, que era una "desgracia tener un representante de un partido que trata así la lengua propia de Cataluña". Además, añadió que así estaba apoyando a una lengua que quiere enfrentarse al catalán. "Debe pensar que por las cosas importantes mejor utilizar la lengua común de quien te quiere rematar", redactó.