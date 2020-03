Se ha parado el fútbol como se ha parado todo y no se sabe cuándo va a volver. El Barcelona, el Atlético o el Espanyol no ha tenido más remedio que plantear ERTEs o bajadas de sueldo a sus millonarios futbolistas del primer equipo porque las cuentas no salen.

Sin taquillas y sin el dinero de las televisiones, sin ingresos tampoco de márketing los clubes se encuentran con un agujero que buscan que sea el menor posible. Ese problema económico afecta a todos: Roures, el dueño de los derechos de televisión, ya ha puesto cifras millonarias de pérdidas si no se acaba la temporada. Casi, o sin casi, ha sonado a amenaza.

¿Y qué sucede con quién ha pagado el fútbol en su televisión de pago? En su factura le van a cobrar por un servicio que durante el final de marzo, probablemente todo abril y quizá mayo no va a poder disfrutar.

La OCU ha publicado una serie de recomendaciones para quienes tienen contratado este servicio a cambio de nada durante estos meses de parón.

Movistar tiene fútbol dentro de sus paquetes, no como una opción propia, lo que hace complicado valorarlo. Es decir, el fútbol no tiene precio en sí mismo. Según la OCU: “A los usuarios que se han puesto en contacto con la compañía, se les está indicando que no está previsto devolver automáticamente la cantidad pagada ni hacer un descuento generalizado. Pero se les propone a los clientes que, una vez emitida la factura de este mes (y de los sucesivos, mientras dure esta situación), se pongan en contacto con ellos para solicitar una compensación por los partidos no visualizados”.

No sucede lo mismo en Orange y Jazztel: el fútbol sí que es un paquete diferente, claramente definido, con su precio y se puede pedir eliminarlo, al menos de manera temporal

Más fácil es con MiTele Plus: el usuario se puede dar de baja sin problemas y cuando vuelva el fútbol, volverse a hacer.