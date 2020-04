“La vacuna contra el coronavirus existe”

Vive en Oxford desde hace 5 años, es enfermero de profesión, pero también árbitro de balonmano: «Mi trabajo consiste en planificar el seguimiento de los voluntarios, diseñar las herramientas que vamos a usar para recoger datos, estudiar qué efectos secundarios puede tener la vacuna o ver cómo responden estas personas», aseguraba a la Opinión de Málaga Fernando Ramos, de 38 años, que trabaja en la Universidad y por las noches entrenaba en el equipo de balonmano.

«Nuestra rutina de trabajo ha cambiado totalmente. Hemos parado los demás estudios que teníamos. Nos hemos juntado dos grupos de trabajo para acelerar el proceso y enfocarnos en esta vacuna», decía en el periódico,

En el Radioestadio de Onda Cero ha sido muy optimista."La vacuna ya existe", ha asegurado. “Sólo falta testarla”.

Su pasión por el balonmano nació en Málaga: "Fui a la Federación a preguntar por cursos de entrenador y me ofrecieron uno de árbitro. Lo hice y me enganché». En Reino Unido ha arbitrado varios partidos, aunque el balonmano es un deporte marginal y ahora no se juega. «Vimos cómo estaba la situación en todos los deportes, lo que pasó en España o en Italia y sugerimos parar.Quisimos parar antes, pero la liga se siguió jugando un fin de semana antes del confinamiento», aseguraba en el periódico.