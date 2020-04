Detenido por saltarse la cuarentena: “Si están amargados y presos, no es muy culpa”

Un ciclista de Caspe, en Zaragoza, creía que era impune y por eso salía de su casa con la bicicleta todos los días y largo presumir lo colgaba en las redes sociales. Hasta que le han pillado.

" Si ellos están amargados y presos en sus casas, no es mi culpa», escribió una vez para presumir de que él hacía lo que quería y de movía con libertad mientras toda España respetaba la norma del confinamiento para evitar que el virus de propague más. Cuando fue detenido aseguró que iba a un campo que tenía, pero según comprobó la Guardia Civil, no existía ningún campo, no tenía nada a su nombre que justificara sus escapadas diarias en bicicleta.