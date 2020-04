El ataque de Kyrgios a Thiem

Kyrgios no se calla ante lo que considera mal o injusto, aunque a veces no tenga razon. Esta vez, le ha tocado a Dominic Thiem, que hace poco dijo que él no pensaba donar dinero a los tenistas que ganen menos: “Todavía no entiende nada de lo que estamos viviendo, no se da cuenta de que a los mejores se nos paga demasiado mientras que muchísimos otros no tienen dinero suficiente para seguir en activo. Esto se basa, simplemente, en tener empatía hacia los demás y ayudar en una situación crítica. Da absolutamente igual que sean o no profesionales, como según él dice”