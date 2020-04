La presidenta del Consejo Superior de Deportes, Irene Lozano, no ve factible todavía fijar una fecha para el reinicio de la Liga. La responsable del CSD ha confirmado el regreso a los entrenamientos la próxima semana, pero ha advertido de que todavía no hay una fecha concreta para la vuelta de la competición. A diferencia de otros países como Portugal, que han fijado el último fin de semana de mayo para el regreso de su campeonato, Irene Lozano no ve factible una fecha concreta para el regreso de LaLiga. “Como dice el Cholo vamos partido a partido. De momento vamos a iniciar los entrenamientos, para que vuelvan los partidos tenemos que ver la evolución de los propios entrenamientos. De momento es totalmente imposible ponerle fecha al regreso de la competición”, ha asegurado la presidenta del CSD en una entrevista con Telecinco

Lo que sí parece estar más claro es que el regreso de la competición será a puerta cerrada “mientras no haya una vacuna contra el coronavirus”. “Por el momento vamos a esperar. Vamos a poder ver el fútbol por televisión. Eso sí”, ha apuntado Lozano.