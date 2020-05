La metáfora de Alfonso Reyes contra ¿Fernando Simón?

Alfonso Reyes está “peleando” mucho por los derechos de los deportistas. Y también sigue la realidad y los acontecimientos con mucho interés y con una voz propia y cada vez más influyente en las redes sociales. Hoy ha vuelto a opinar, pero lo ha hecho con una metáfora, para dejar más claro lo que opina: “Yo soy el experto en estructuras de una constructora y me encargan levantar un puente idéntico a otro en Italia. El puente italiano colapsa en su inauguración por exceso de carga. Sin embargo, el primer día de uso del nuestro, no impido que la carga supere la del gemelo", asegura en un primer tuit.

Y añade: “Si la estructura se viene abajo, lo de menos será que me despidan. Y por supuesto no esperaré que mis jefes me dejen en mi puesto e incluso que algunos usuarios me consideren una especie de héroe incomprendido”.

No dice nombres, pero su diana parece clara.