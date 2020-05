Fernando Alonso se ha confesado en Instagram acerca de su mejor compañero durante su carrera:¿El mejor compañero de equipo? Creo que con el que mejor me lo he pasado es con Fisichella. Gané el campeonato con Renault y el ambiente era fantástico. Es un gran tipo, me encanta Italia y estuvimos muy bien esas temporadas, es cierto que ganando campeonatos es todo más fácil. Button en McLaren, Jarno Trulli... también los compañeros de Toyota con los que compartes mucho, consola, viajes, todas las comidas...”, asegura

Senna: “Solía seguir a Senna. En España en esa época no se veían las carreras en la tele, pero no sé por qué siempre estaba Senna en mi vida. Quizá por mi padre, porque él admiraba a Senna y quizá porque mi kart era con sus colores”

Sainz: “Cuando era más consciente, mi ídolo era Carlos Sainz padre, lo cual era una contradicción porque no quería pilotar en rallies”.

Su mejor vuelta: “Necesitaría tiempo para pensarlo, quizá en circuitos urbanos como Mónaco o Singapur, la pole en 2010. La de Sebring con el récord de la pista en la noche... Siempre hay vueltas de las que estás orgulloso porque todo sale perfecto y ese es el mejor ‘feeling’: pilotar al máximo o por encima del máximo. Es una satisfacción difícil de explicar”.

Sobre cocinar: “Lo hago para sobrevivir, no porque me guste crear cosas. Cocino cosas sencillas, no paso la tarde pensando en una receta para la noche”.

Y actuar: “No creo, no tengo el talento para serlo. Siempre hago bromas con mi mánager porque aunque he hecho 53 anuncios en mi carrera y requieren actuar, voy mejorando, sobre todo si miro el primero, pero estoy muy lejos de su talento. Está fuera de mi ambiente”.

Serie: “'La Casa de Papel'. También ‘The Last Dance’, y más que otra cosa veo películas, que puedo acabar en el mismo día. Las series depende de los episodios, pueden durarte muchos meses y no tengo normalmente tanto tiempo”