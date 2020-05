Mata a su hijo de cinco años con coronavirus ahogándole con la almohada

"Puse la almohada en la cabeza de mi hijo, que estaba acostado boca arriba. Apreté durante 15 minutos sin parar. Mi hijo resistió un tiempo. Cuando dejó de moverse, saqué la almohada. Luego llamé a los medicos para que no sospechasen nada”, ha asegurado Toktas, jugador del del Bursa Yildirim Spor turco.

La confesión es escalofriante: "“Nunca quise a mi hijo menor, desde su nacimiento. No sé por qué no lo quiero. La única razón de haberlo matado fue que no lo quise. No tengo ningún problema mental”, dijo.

El niño, de sólo cinco años tenía coronavirus y había estado ingresado. Pero cuando Toktas llamó a los médicos porque el nió no podía respirar no era por la enfermedad, era por su culpa. Insistió, ante la Policía que no le quería, que no le había matado por el coronavirus