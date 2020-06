El ejemplo de Nadal y Federer que usó Becker para hacer mejor a Djokovic

El alemán Boris Becker confesó que cuando se puso a disposición de Novak Djokovic para intentar que el serbio recuperase el puesto de número uno del mundo fue tan sincero que se atrevió a decirle que a diferencia del suizo Roger Federer y del español Rafael Nadal, él “no había mejorado”.

En una entrevista concedida a Eurosport Alemania, Becker repasa la actualidad del tenis, sus años entrenando a Novak Djokovic o incluso las posibilidades de que vuelva a entrenar a uno de los grandes jugadores del circuito.

“Visité a Djokovic en Montecarlo y hablamos durante 48 horas sobre tenis. Acababa de perder entonces el número uno. Le prometí que sería sincero, porque todo lo demás no funciona. La razón por la que tal vez ya no seas tan bueno es porque no has mejorado desde que fuiste número uno”, le dijo, en un acto de sinceridad.

“Nadal y Federer han ajustado su juego. No me gusta tu posición en la cancha, no me gusta tu saque en absoluto”, le apuntó de forma técnica.

"Tuvimos una larga conversación. Ya había ganado muchos títulos de Grand Slam y era una superestrella absoluta, pero no estaba satisfecho consigo mismo y buscó más", continuó Becker. "Tenía que darle crédito por eso".

Tras su ruptura hace casi cuatro años, Becker se mostró dispuesto a ayudar al de Belgrado, siempre que él lo necesitara. "Novak siempre será un amigo muy cercano. Nuestra cooperación terminó a finales de 2016 porque quería tomarse un descanso", señaló.

"Tuvo problemas de codo y en la primavera de 2017 se operó. Han sido tres años muy intensos y muy exitosos, y en algún momento incluso una superestrella como Djokovic tiene que tomarse un pequeño descanso", dijo.

"En los siguientes Grand Slam siempre nos reuníamos cuando tenía una pregunta sobre un jugador. Mi puerta siempre estaba abierta", añadió al respecto.

Becker está convencido que los jóvenes que acosan a los veteranos no son lo suficientemente buenos para derrocarlos aún.

"Es la pregunta del millón de dólares, hemos discutido esto en cada Grand Slam desde 2017. Thiem ya ha estado en tres finales de Grand Slam, Zverev y Tsitsipas han llegado a las semifinales. Pero ninguno de ellos ha alcanzado el gran éxito todavía. ¿Por qué? Por supuesto, porque los tres grandes son increíblemente fuertes y han sido consistentes durante casi 15 años", apuntó Becker.

"Por otro lado, los jugadores jóvenes pueden no ser lo suficientemente buenos", zanjó el alemán al respecto.

"Me preocupa el tenista", se refirió Becker sobre la situación económica de los jugadores situados fuera del 'top 100'.

"No se trata de los primeros cien jugadores del mundo, que con suerte tienen suficiente dinero en sus cuentas y no necesitan el premio de la próxima semana. Pero los mil jugadores, que también se llaman a sí mismos profesionales del tenis, no tienen nada por lo que trabajar en este momento", prosiguió.

“Y si este descanso dura más tiempo, tendrán que buscar otro trabajo. Tienen que alimentarse y pagar el alquiler”, reflexionó el germano..