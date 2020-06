El alemán Toni Kroos ha explicado su tranquilidad jugando al fútbol. “En el campo muy rara vez me pongao nervioso porque a través de los años he visto que la serenidad ayuda en muchas situaciones. También los éxitos dan cierta tranquilidad y saber que a uno no le puede pasar gran cosa”, asegura en una entrevista en GQ.

Fuera del terreno de juego, tampoco mucho, pero algo más. “Naturalmente, hay momentos fuera del fútbol en los que me pongo nervioso. Por ejemplo, durante el nacimiento de mis hijos. Ahí no puedes influir ni ayudar y tienes que agarrarte a la esperanza de que todo salga bien”, continúa.

Con lo que no puede es con que la gente diga una hora para quedar y eso sea algo orientativo: “Sigo dándole valor a la puntualidad, lo que aquí (en España) se toma de una manera más laxa. Aquí, llegar diez minutos tarde es ser puntual. Cuando llegó a una charla técnica tres minutos antes de que empiece soy el primero. En Alemania, si llego tres minutos antes estoy entre los últimos”, dijo.

También habló de por qué hay tan pocos futbolistas homosexuales reconocidos: “Mi sentido común me dice que todo el mundo debería vivirlo en plena libertad, no cabe la menor duda de ello. Eso sí, no sé si daría el consejo de declararse homosexual a un futbolista en activo”, dijo.

“Sobre el terreno de juego se suelen utilizar ciertas palabras y, teniendo en cuenta las emociones que se llegan a vivir en las gradas, no podría asegurar que no terminaría siendo insultado y menospreciado. No debería ser el caso y estoy seguro de que el jugador, que decida dar el paso, contaría con el apoyo de muchos lados. Eso sí, dudo que sea el caso en el campo ante la afición rival”.

Su futuro lo ve blanco. “Quiero terminar mi contrato aquí (en el Real Madrid, que vence en tres años) y entonces tendré 33 años y varias opciones. Quedarme aquí, hacer otra cosa o terminar mi carrera. Pero mi deseo es retirarme aquí, en el Madrid”, señala.