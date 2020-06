Los jugadores del Sevilla y del Barcelona se enzarzaron en un amago de tangan al final de la primera parte. Messi empujó a Diego Carlos, que cayó al suelo, pero la acción del argentino quedó sin sanción. La tarjeta amarilla en esa jugada fue para Busquets y Fernando, que se engancharon de la camiseta.

Messi no fue sancionado por el colegiado y el VAR tampoco entró a juzgar la acción porque no consideró que mereciera la tarjeta roja. El videoarbitraje no entra a valorar tarjetas amarillas.