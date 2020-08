El millonario contrato que el Manchester City tiene preparado para Messi

Leo Messi y el Barcelona siguen con posturas opuestas respecto a la resolución del contrato del jugador. El club, con el respaldo de LaLiga, insiste en que si quiere salir, tendrá que pagar los 700 millones de su cláusula y el “10″ argumenta que podía hacer efectiva la cláusula liberatoria para marcharse y que ya no pertenece al club, por eso no ha acudido a las pruebas del coronavirus ni a los entrenamientos, aunque el miércoles su padre y el presidente Bartomeu se reunirán para buscar una solución.

La forma que tenga de irse es importantísima ya que si no queda resuelto y va a juicio, el club que lo fiche correría el riesgo de tener que pagar más de lo esperado en función de cómo se desarrolle ese litigio. El Manchester City es el que más avanzado va para contratar al atacante y volver a unirlo con Pep Guardiola, el entrenador que mejor rendimiento le sacó. Según informa ESPN, el equipo “celeste” tiene preparado un contrato de cinco años para el argentino, pero no los jugaría todos en Inglaterra. Serían tres años allí y después dos más en uno de sus filiales, el New York City. La ficha para Messi serían de 100 millones brutos, que se quedarían en la mitad para el futbolista, pero además, si llega gratis, se incluiría una prima de fichaje de 250 millones, que tendría que pagar cuando el futbolista se vaya a Estados Unidos para sortear el “Fair Play” financiero. La operación, por tanto, se iría a los 750 milllones. Messi tiene ya 33 años, pero el impacto que supondría su llegada a Mánchester tendría también un impacto importantísimo y multiplicaría la “marca City”, aparte de lo que pudiera aportar deportivamente