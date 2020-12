“Vamos a tener coronavirus para mucho”

Alfonso Reyes, que pasó el coronavirus, ha escrito hoy un alegato a favor de las vacunas: “Para los antivacunas: “Una noche con síntomas fuertes de COVID y a las 7 de la mañana hacéis cola para que os pinchen. Es como el dentista, nadie quiere ir hasta que te duele un diente. Las vacunas son un milagro de la ciencia y cuando lleguen, lo harán con todas las garantías”, ha empezado a escribir.

Tiene muy claro que es la solución más evidente para el momento que vivimos: “Las vacunas han salvado cientos de millones de vidas. La del COVID-19 hará lo mismo, salvar vidas. Es la única opción que tenemos para superar al hideputa. Mientras llega, a cuidarse y protegerse, sin confianzas”.

Y que no se pueden poner peros a ponérsela: “”Ya me la pondré cuando vacunen a otros y se compruebe que funciona”. Si en ese intervalo se contagian, que Dios los pille confesados. Parece que no hemos interiorizado que a pesar de los asintomáticos es un virus MORTAL y que generalmente deja secuelas a los que se salvan”, ha continuado.

Un usuario le die que no puede llamar antivacunas a quien no quier ponerse ésta, aunque comprende su opinión y todo lo que sufrió en el hospital con el coronavirus.

Alfonso Reyes le responde: “No, no lo puede entender en su totalidad y es comprensible. La angustia, el dolor, la incertidumbre, el sufrimiento de los que te rodean que no saben si saldrás del hospital. Sólo lo entienden los que han pasado por ello o han perdido a algún familiar”.

Otro le asegura que con Illa y Simón al mando no es fácil fiarse.

Pero el ex jugador de baloncesto lo tiene claro. Esto va más allá de los gobernantes españoles: “Illa y Simón no tienen ninguna responsabilidad en la generación de las vacunas COVID (por suerte), sí la tendrán en su distribución y ahí tampoco me fio yo. Las han elaborado las farmacéuticas más importantes del mundo y me la pondría hoy mismo”.

Sin embargo, ve que no convence: “Atónito me hallo ante algunas respuestas que son más propias de una teoría conspiranoica que de un avance científico. Puedo entender ciertas reticencias contra la vacuna, pero no me imagino que se distribuya sin los ensayos y controles necesarios. La alternativa es la muerte”.

No entiende el escepticismo: “El problema es que muchos creen que los científicos de los laboratorios más importantes del mundo son como el comité de expertos. Por suerte, no es así, son expertos de verdad. Me asombra lo que estoy leyendo”

Y acaba desolado: “Leyendo comentarios, me temo que vamos a tener COVID 19 para mucho. Triste”.