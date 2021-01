Iraola, el entrenador que se inspira en las tácticas de la NFL

Andoni Iraola nunca pensó en hacerse entrenador. Al menos eso decía a su círculo más cercano, pero una oferta del AEK Larnaca le hizo replantearse su futuro. La llamada de Ander Murillo, compañero suyo en el Antiguoko y en el Athletic y entonces director deportivo del equipo chipriota, le convenció. Allí tenía la posibilidad de vivir una aventura nueva y de probar si podía ser entrenador con menos presión de la que viviría cerca de casa.

Ganó la Supercopa en los penaltis al Apoel y clasificó al equipo para la fase de grupos de la Liga Europa, pero eso no fue suficiente para mantener el puesto ante un presidente con delirios de grandeza. Regresó a casa, pero ya sabía que el banquillo era su destino.

A Iraola nunca le han asustado los retos. Es el cuarto futbolista con más partidos en la historia del Athletic de Bilbao, pero eso no le hizo acomodarse en casa. Después de llegar a la final de Copa en 2015, renunció al año de contrato que le quedaba y abandonó el club. Eso le impidió ganar la Supercopa la temporada siguiente, pero le obsesionaba marcharse con su carrera todavía en un punto alto y no arrastrarse por los campos.

Se fue al New York City, donde compartió vestuario con Villa, Lampard y Pirlo. Ellos eran los jugadores designados, los que por convenio podían ganar dinero de verdad. Pero ésa no era la motivación de Andoni, más motivado por perfeccionar el inglés y por vivir una nueva experiencia.

De Estados Unidos se trajo también la afición por la NFL. Ya era un gran aficionado al baloncesto de la NBA, pero en Nueva York descubrió el fútbol americano. Le atrapó la riqueza táctica del juego, de la que intenta atraer enseñanzas para el fútbol. Cualquier oportunidad es buena para aprender y de la misma manera que aprendió de sus entrenadores, lo que hacer y lo que no hacer, busca inspiración en deportes como el football.

Allí disfrutó del anonimato, algo imposible en Bilbao. Algo que vuelve a disfrutar en Madrid, como entrenador del Rayo. Puede pasear tranquilamente por la calle sin que le reconozcan.

Iraola es un entrenador ofensivo, pero práctico. “Quiere la pelota, pero para hacer algo rápido con ella”, dicen los que le conocen. Y se adapta a lo que tiene. El Rayo es cuarto en Segunda División, en puesto de playoff a pesar de que ninguno de sus delanteros ha marcado un gol. Yacin Qasmi es el único jugador que tiene de esa especie, pero Iraola se adapta y juega.

Y eso tratará de hacer también contra el Barcelona. La Copa se le da bien, como jugador y como entrenador. “Siempre he dicho que la Copa es una competición que me encanta, llegué a tres finales como jugador y perdí las tres contra el Barça pero hay que saber disfrutar de estar ahí”, decía en la conferencia de prensa previa al partido. Como técnico, ha eliminado a cuatro de los cinco “primeras” a los que se ha enfrentado y la temporada pasada fue semifinalista. Cayó contra la Real Sociedad un paso antes de la final. “Guardo recuerdos muy bonitos de mi etapa con el Mirandés en Copa, eliminar a equipos de Primera te deja recuerdos bonitos para jugadores y la gente... la pena para este miércoles es esa, que no pueda estar la gente con nosotros. Intentaremos tener una buena actuación y llegar de alguna manera hasta las casas de nuestra gente”, asegura.

En el banquillo parece haberse “transformado” un poco. El futbolista tranquilo que sólo vio una tarjeta roja por dos amonestaciones en toda su carrera, ha sido expulsado ya en tres ocasiones como técnico. La última, el sábado pasado en Liga contra el Mallorca, pero podrá dirigir al Rayo ante el Barcelona.