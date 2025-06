El último mensaje de Sánchez a Ábalos: "Pensaba que éramos amigos"

El último mensaje que envió Pedro Sánchez a José Luis Ábalos se remonta a febrero de 2024. Fue días ante de las primeras detenciones del "caso Koldo". El presidente del Gobierno reprochó a su exministro un conflicto interno en el PSPV y descargó su furia contra Ábalos. "Pensaba que éramos amigos", fueron sus últimas palabras según aseguran a LA RAZÓN en exclusiva fuentes del entorno del exdirigente socialista.

Estos mensajes sería uno de los archivos que se encuentran alojados en la memoria digital que intentó oculta el exministro en el registro de su domicilio. La amiga con la que se encontraba, que poco después se conoció que era una actriz porno, se llevó el dispositivo en la parte trasera de un pantalón. Sin embargo, los agentes de la UCO la interceptaron y se quedaron con el pen drive que ahora está siendo analizado.

Para entender este último mensaje de Sánchez con Ábalos hay que remontarse a las primarias que se vivieron en el PSPV. La tensión fue máxima durante los primeros días del 2024. La candidatura "favorita" de Ferraz era la liderada por la ministra Diana Morant. Había dos vías paralelas: Alejandro Soler y Carlos Fernández Bielsa.

El mensaje de Sánchez

José Luis Ábalos estaba totalmente fuera de juego en el tablero político. Mantenía su escaño en el Congreso de los Diputados pero no tenía ningún cargo orgánico dentro del PSOE. Sin embargo, el exdirigente socialista seguía con un gran poder en Valencia con un ejército de simpatizantes que sigue conservando con el paso de los años. Estos afiliados mostraron su apoyo a la candidatura de Alejandro Soler.

Esta campaña no gustó a Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno volvió a escribir a quien era su más fiel escudero para pedirle explicaciones. "Pensaba que éramos amigos", le inquirió el líder socialista que se sintió traicionado porque los allegados de Ábalos no apoyaran a Morant.

El "House of Cards" valenciano siguió su curso y Soler y Bielsa fueron citados a Ferraz por orden de Santos Cerdán. Ambos decidieron seguir el consejo de la dirección del partido y anunciar que se unían a la lista que iba a encabezar la ministra.

Nada hacía presagiar que unas semanas después explotaría el "caso Koldo" con la detención del exasesor de Transportes. Una vez que esta investigación se hizo pública, el PSOE salió en tromba para pedir que Ábalos dejara el acta. "Sabemos que José Luis Ábalos no está investigado, ni señalado, ni imputado, ni su nombre figura en la investigación en marcha", pero la Comisión Ejecutiva Federal considera que "existe una responsabilidad política" y por ello "esperamos que la entrega del acta se produzca en las próximas 24 horas".

La visita de Santos a Ábalos

El entorno de Ábalos reconoce a este medio que no se produjeron más comunicaciones entre ambos de forma directa. Otro aspecto diferente fue la visita de Santos Cerdán al exministro cuando vivía en Rivas junto a su expareja. El navarro le hizo una oferta que consistía en contratos con consultoras, el pago de su defensa, presencia en tertulias y una columna. Santos defendía que había hablado con el presidente del Gobierno.

La exnovia del diputado llegó a grabar la conversación que se quedó escuchando junto a la puerta de la estancia en la que se produjo. "Este Gobierno no ha sido contundente con nada, ha sido cómplice", llegó a decir la joven en una entrevista en "Espejo Público". Esta chica negó ser la responsables de filtrar los audios que se han conocido en los medios de comunicación: "No se me ocurriría en la vida".

El audio de la cita de Ábalos y Santos desapareció. Fue captado con el móvil asignado por el Congreso de los Diputados al representante del Grupo Mixto. El exministro cambió la cuenta de iCloud y no lo localiza. Aún a día de hoy trabaja para poder recuperar esta grabación.