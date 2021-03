El tremendo lío con el VAR en el Dortmund - Sevilla: anula un gol, pita un penalti que manda repetir...

Imposible que sucedan más cosas, todas de forma seguida y con la intervención del VAR en el Borussia Dortmund - Sevilla de octavos de final de la Champions. Primero: Haaland marcó su segundo gol de la noche... Pero antes de rematar se llevó por delante a Diego Carlos, lo empujó, lo embistió... Al turco Cüneyt Çakır le dijeron desde la sala del VAR que lo fuera a revisar a la pantalla, y efectivamente vio la infracción del delantero noruego, pero... Segundo: también le dijeron que viera una acción anterior que no había podido revisar porque el balón no salió fuera. Era un agarrón de Koundé a Haaland demasiado evidente, por lo que a la vez que anuló el gol, señaló el penalti. Tercero: Bono hizo un paradón al delantero del Borussia en la pena máxima, espectacular en el primer tiro y el rechace, pero... Cuarto: el portero del Sevilla no tenía un balón en la línea antes de marcar, norma nueva de esta temporada, por lo que el lanzamiento desde los once metros se tuvo que repetir, y ahí ya no perdonó Haaland.

El gol anulado al Dortmund:

Gol de Haaland para el Borussia Dortmund anulado vía VAR

El penalti de Koundé:

Marca Haaland

Va el árbitro a mirar posible falta a Diego Carlos

Pita penalti por agarrón a Koundé

Bono lo para, también el rechace. Le hace un gesto al noruego

Monta una contra el Sevilla

Bono se había adelantado, se repite

Ahora sí lo marca Haaland, y devuelve el gesto a Bono pic.twitter.com/BM8CQglVf7 — Manu Heredia (@ManuHeredia21) March 9, 2021

El penalti parado por Bono:

❌ Erling Haaland, penaltı atışından faydalanamadı.



👤 Cüneyt Çakır, penaltı vuruşunu tekrarlattı.



✅ Erling Haaland, penaltı atışını gole çevirdi.

El penalti que marca Haaland: