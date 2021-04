La Policía alemana investiga a Moukoko por encerrar a su exnovia en su casa

Escándalo en la liga alemana. En noviembre de 2020 el nombre de Youssoufa Moukoko apareció en los principales portales deportivos del mundo porque con apenas 16 años y un día batió el récord de jugador más joven en debutar en la Bundesliga. El camerunés fue de inmediato catalogado como una de las máximas promesas del fútbol mundial, pero esta semana su apellido ha vuelto a ser noticia por un hecho lamentable. Según revelan ‘La Gazzetta dello Sport’ y “Bild”, Youssoufa Moukoko ha sido acusado de encerrar a su novia en casa y marcharse a entrenar.

Al parecer, y siempre según estos medios, el futbolista y su novia, de 23 años, siete más que él, estaban manteniendo una discusión cuando llegó la hora de irse al campo de entrenamiento. Por ello, y para asegurarse de que la chica no se marchaba de casa y poder retomar la pelea después, la dejó encerrada en el apartamento.

Fue allí cuando la joven llamó a la Policía para pedir ayuda porque su ex novio la había dejado encerrada en el interior del apartamento. Pese a esto, ella decidió no presentar denuncia. Como no hay denuncia, ahora un fiscal deberá analizar el caso y ver si procede actuar de oficio.

El futbolista de 16 años también esta en el foco en Alemania por el hecho de que vive solo cuando todavía es menor de edad. Aunque el Borussia Dortmund tiene instalaciones para acoger a sus jóvenes futbolistas, independizarse a su edad fue una petición del jugador y cuenta con consentimiento de sus padres, según el diario alemán Bild.

Ahora habrá que esperar para saber si más allá de lo que haga la Justicia alemana, el Borussia Dortmund decide sancionar de alguna manera al futbolista, quien se recupera de una lesión ligamentaria y no jugará hasta el final de la temporada.