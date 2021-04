La Juventus y el Manchester United se disparan en Bolsa tras su entrada en la Superliga

La cotización en Bolsa de la Juventus se ha disparado después del anuncio de su entrada en la Superliga. sus acciones han subido un 13,8 por ciento en la Bolsa de Milán tras anunciarse como uno de los socios fundadores del nuevo proyecto que pretende cambiar el fútbol europeo.

El Manchester United cotiza en la Bolsa de Nueva York, que todavía no ha comenzado a operar, pero la previsión en la preapertura es una subida de un 11,07 por ciento después de que en la última cotización bajara un 0,8.

La creación de la Superliga ha disparado las acciones de los clubes más poderosos. “Nuestros doce clubes fundadores representan miles de millones de aficionados en todo el mundo. Nos hemos unido en este momento crítico, para que la competición europea se transforme, dando al deporte que amamos unos fundamentos que sean sostenibles para el futuro, aumentando sustancialmente la solidaridad, y dando a los aficionados y a los jugadores amateurs un sueño y unos partidos de máxima calidad que alimentarán su pasión por el fútbol”, asegura Andrea Agnelli, propietario de la Juventus y que hasta ayer era el presidente de la Asociación de Equipos Europeos (ECA). Ahora es vicepresidente de la Superliga.

También Joel Glazer, propietario del Manchester United, es vicepresidente de la nueva organización del fútbol europeo. “Al reunir a los mejores clubes y jugadores del mundo para que jueguen entre sí durante toda la temporada, la Superliga abrirá un nuevo capítulo para el fútbol europeo, asegurando una competición e instalaciones de primer nivel, y un mayor apoyo financiero para la pirámide del fútbol en general”, dice.

Pero no sólo sube la cotización de los clubes fundadores de la Superliga. También la de algunos clubes que han rechazado formar parte de ella, como el Borussia Dortmund. Las acciones del club alemán han subido un 9,3 por ciento en el mercado de Fráncfort después de su oposición a convertir el fútbol europeo en un coto cerrado. La subida del Ajax es mucho más modesta, un 0,32, pero sí se puede afirmar que la decisión de no pertenecer a la Superliga no ha hecho que se resienta su cotización.

Los clubes portugueses sí se han resentido. El Oporto pierde un 3,55 por ciento en los mercados. El Benfica, un 2,02. También el valor de la Roma se ha visto afectado al quedarse fuera del proyecto. Pierde un 0,87 por ciento en el mercado de Milán.