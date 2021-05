El Barcelona se prepara para dejar el Camp Nou y jugar en Montjuïc

El Barcelona se está preparando para acometer una de las transformaciones más importantes de su historia reciente. El club que ahora preside Joan Laporta ha llegado a un acuerdo con el Ayuntamiento de la ciudad, que encabeza Ada Colau, por el que se abre la posibilidad de que el primer equipo azulgrana juegue en el estadio Olímpico Lluís Companys de Montjuïc.

Laporta y Colau mantuvieron una reunión este jueves en la que el presidente del Barcelona expuso a la alcaldesa los cambios que serán necesario hacer en proyecto Espai Barça para poder comenzar en el menor tiempo posible las obras previstas para la profunda remodelación y modernización del Camp Nou.

“El FC Barcelona ha expresado al Ayuntamiento la voluntad de impulsar una serie de pequeños cambios arquitectónicos en el proyecto Espai Barça para hacerlo más sostenible y tecnológico. Los representantes del Club han argumentado que después de años con el proyecto parado este ha quedado obsoleto y que las mejoras que se quieren concretar podrían encarecer un poco más la obra. En este contexto, el FC Barcelona ha pedido al Ayuntamiento acelerar los permisos que se requerirán para un proyecto que hace años ya debería haber estado en marcha. Sobre estos aspectos, ambas partes han mostrado un entendimiento absoluto por tratarse no sólo de un proyecto del FC Barcelona, sino de la ciudad”, explicó el club en un comunicado publicado en su página web.

Este acuerdo entre Ayuntamiento y Barcelona abre la opción de que en el tiempo en el que sea imposible utilizar el Camp Nou por las obras, el equipo azulgrana dispute partidos en el estadio Lluís Companys, tal y como aseguró el propio club en el citado comunicado: “En el encuentro también se ha tratado la posibilidad de que el Barça pueda ocupar las instalaciones deportivas de la montaña de Montjuïc durante algún período en el que el Estadio requiera que no haya público. La idea en la que trabaja el Club es que mientras se ejecute la obra, el Estadio no pierda nunca una capacidad para unos 80.000 asientos. Sin embargo, sí se ha recordado que, durante un corto periodo de tiempo, el Camp Nou no podrá acoger partidos ni espectadores, lo que obligará a la Entidad a buscar provisionalmente una nueva casa, y ésta será, muy probablemente, el Estadi Olímpic Lluís Companys”.