El autocontrol de Alcaraz en Madrid: tiene que jugar "contra su esencia" para cuidar el antebrazo

Carlos Alcaraz entró en la sala de prensa sonriente, con una lata de agua en la mano. Bebió con calma. No acababa de vivir el partido más complicado de su vida en lo tenístico contra Alexander Shevchenko (venció por 6-2 y 6-1), pero sí era un duelo complejo en lo físico y lo mental después de lo que ha pasado las semanas recientes. Su último encuentro fue el 29 de marzo contra Dimitrov en Miami, en pista dura. En la gira europea de tierra no ha podido debutar por una molestia en el antebrazo que le ha dado la lata más de lo esperado y le hizo bajarse de Montecarlo y Barcelona. Cuando derrotó a Shevchenko, pegó un grito: era alivio más que por ganar, por poder jugar sin dolor, aunque todavía no estuviera al cien por cien. “Mi reacción es porque he podido competir y me he sentido bien. He hecho un buen trabajo con mi equipo y he jugado a un buen nivel, por eso lo he celebrado así”, explicó.

En su brazo derecho había una bracera, y el número tres del mundo se mostró con la naturalidad de siempre al hablar de ella. “Mi fisio me dice que me la ponga y yo me la pongo, no me ha explicado por qué. Yo obedezco, me he sentido muy bien. En el antebrazo no he notado nada, aunque no quiera está en mi cabeza, en cada golpe de derecha, en cada bola forzada... Pero me he sorprendido a mí mismo”, reconoció. “Con la bracera ya jugué en Wimbledon y me la quité, en cuanto me recupere me la quitaré”, reconoció.

"Lo principal ahora es no notar nada en el antebrazo"

Calos admitió que todavía no golpea la derecha al cien por cien, que lo hace más suave. “Va en contra de mí, siempre intento golpear cada vez más fuerte a la bola... Jugar más relajado va en contra de mi esencia, pero me preocupa más notar el antebrazo, así que prefiero jugar más relajado e ir poco a poco hacia delante. Antes quizá quería apretar más de la cuenta y me ha perjudicado”, dijo sobre el proceso a seguir. “Lo principal ahora mismo es no notar nada en el antebrazo, a la más mínima que note algo en el antebrazo no puedo seguir, lo importante es disfrutar en pista y que no note el antebrazo, y si me siento bien viene el juego, luego los resultado y a ver si gano. Quiero seguir sumando horas en pista sin tener molestias en el antebrazo”, insistió.

La decisión definitiva de jugar la tomó sólo un día antes del partido contra Shevchenko. “Ayer decidí que puedo jugar. Di tres pasos para atrás tras no poder jugar en Barcelona. Desde el domingo hasta el lunes no he cogido la raqueta, aunque hice físico, en Madrid cogí la raqueta y empecé suave. Ayer jugué un set con Medvedev y al no notar nada, pensé: “Estoy preparado”.