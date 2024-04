Las bonitas palabras de Alcaraz ante la posible retirada de Rafa Nadal

Rafa Nadalganó en la primera ronda del Mutua Madrid Open al joven de 16 años Darwin Blanch. Se dio una nueva oportunidad en la pista Manolo Santana, en el torneo quizá donde la gente se ha volcado más con él. Ha participado en 20 ocasiones con ésta, más que en ninguna otra cita: seis cuando se celebraba en pista dura en la Casa de Campo, con un triunfo; y 14 sobre tierra batida en la Caja Mágica, donde ha levantado cuatro veces el trofeo.

¿La última vez?

Seguramente esta sea la última vez que Rafa va a jugar en la capital de España. Así lo lleva dejando entrever en sus últimas comparecencias. Se resiste a hablar de retirada o de último año por si su cuerpo de repente no le traiciona. Si eso pasara, ¿por qué no seguir?, se plantea. Pero por otro lado es realista y sabe que es muy difícil que suceda. Él, afirma, se toma esta edición como si fuera la última.

Los rivales le temen...

Los rivales, pese a las circunstancias, le siguen temiendo “Es increíble lo que ha sido capaz de hacer en su carrera teniendo en cuenta las lesiones que ha tenido y sus retornos. No creo que volvamos a ver a nadie tan fuerte mentalmente. Está claro que no se mueve tan bien como antes, pero es un campeón tan grande que sigue siendo temible. Es uno de los tres GOATs (Greatest of All Time, mejor jugador de la historia)”, aseguró el canadiense Shapovalov, que ya está en tercera ronda tras superar al argentino Etcheverry (7-6 [7/3] y 6-3).

... Y le admiran

Los rivales, además, le admiran, empezando por el propio Carlos Alcaraz. “No me lo quiero imaginar todavía, como todo fan de Rafa y fan del tenis, nadie se quiere imaginar el circuito sin Rafa. Quiero disfrutar de él todo lo posible cada vez que esté en pista, cada vez que pueda competir. Sé que es lo que él quiere, lo que le ilusiona y por lo que está trabajando, para sentirse competitivo y poder salir a pista para competir en los torneos. Todas las veces que él pueda hacerlo yo voy a estar ahí para disfrutarlo. Eso es lo que tenemos que pensar todos ahora mismo, sin mirar más allá, si se retira o no. Vamos a vivir el momento y a disfrutar lo máximo posible, no a pensar si Rafa se retira o no”, afirmó el murciano tras derrotar a Shevchenko.

Alcaraz y Nadal sólo podrían enfrentarse en Madrid en esta edición en una hipotética final, algo que ahora mismo es difícil de pensar, por la situación de Rafa, pero también por la de Carlos, que sigue pendiente de su antebrazo. Se han medido dos veces en la capital de España: en 2021 ganó Nadal el día que su rival cumplía 18 años, 6-1 y 6-2. Es la única derrota del pupilo de Juan Carlos Ferrero en la Caja Mágica, en sus tres participaciones. Reconoció que ese día estaba como un flan. Repitieron el año siguiente, y el murciano pudo derribar a su ídolo en cuartos de final: 6-2, 1-6 y 6-3, camino de proclamarse campeón.