Bale: «Marcar y jugar bien da confianza»

Gareth Bale se sinceró una vez más en conferencia de prensa sobre su estado de forma y los problemas que vivió en verano. El jugador galés del Real Madrid afirmó que «marcar goles y jugar bien genera confianza. Al entrar a los partidos de verano no tenía esa forma física en la que quería estar. Cuando no estás completamente en forma en términos de aptitud física, no puedes hacer lo que quieres y te frustras. Es una especie de espiral descendente».



Nada que ver con la situación que Bale está viviendo actualmente: «Ahora tengo partidos y voy con confianza, estoy completamente en forma. Eso ayuda a poder marcar y poder hacer físicamente lo que quieres».



La Federación Serbia de fútbol emitió ayer un comunicado a través de su página web en la que informaba de una lesión sin especificar del atacante del Real Madrid, que saltó al campo ante Portugal a los 87 minutos de partido. Lo sorprendente es que en la nota se decía que «recayó de una lesión con la que vino a nuestra selección y los médicos han determinado que no juegue contra Luxemburgo».



El regreso de Neymar a los terrenos de juego, tres meses después, con gol y asistencia vistiendo la camiseta de su selección, ha provocado todo tipo de alabanzas. Aunque no se esperaba que disputase el partido completo, Tité decidió no sustituirle. El seleccionador siempre ha sido un defensor acérrimo de Neymar, del que ha dicho esta semana que es «mejor que Hazard». Acabado el encuentro, el seleccionador brasileño afirmó que «el partido de Neymar ha estado por encima de mis expectativas».



Thiago Silva, compañero de Neymar en la «canarinha» y en el PSG, se mostró encantado de la continuidad de Ney en París: «Todos estamos contentos. Nuestro sueño es ganar la Champions y con Neymar va a ser más sencillo. Si no le tuviésemos hubiese sido una pérdida muy grande. Gracias a Dios, se quedó».



El madridista vio desde el banquillo el empate de Brasil ante Colombia (2-2). Estaba previsto que pudiese debutar en la segunda parte, pero el gran rendimiento de Neymar le impidió cumplir su sueño por segunda vez. Su estreno se producirá el próximo miércoles ante Perú en el amistoso que disputará Brasil en Los Ángeles.



El portugués contribuyó con un tanto en la vital goleada de Portugal a Serbia (2-4), que le sirve para reengancharse al grupo de clasificación para el Mundial.



Francia superó sin dificultad a Albania (4-1) con un doblete de Coman y los tantos de Giroud y el jugador del Lille, Jonathan Ikoné. Griezmann falló un penalti dos años y medio después, igual que el que marró en la final de Champions en Milán, en 2016.