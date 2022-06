La respuesta de Willy Hernangómez a la no convocatoria de Sergio Scariolo

Sergio Scariolo ha convocado a 15 jugadores y un invitado para los tres partidos a disputar en la “ventana” FIBA de julio, correspondientes a las primera fase de la clasificación para la Copa del Mundo 2023. Ya con el pase matemáticamente asegurado, España se enfrentará a Macedonia del Norte, Georgia y Ucrania con una mezcla de jugadores que aúnan experiencia y juventud.

Los convocados por Scariolo se reunirán el lunes 27 en Zaragoza, donde realizarán los primeros entrenamientos y disputarán el viernes 1 de julio el primero de los partidos, contra Macedonia del Norte. La selección se medirá también a Georgia, el lunes 4 de julio en Tblisi, y a Ucrania, el jueves 7, en Riga. Éste último partido es el correspondiente a la segunda “ventana”, aplazado el pasado mes de febrero a causa del conflicto bélico.

Los 15 convocados son: Jonathan Barreiro (Unicaja), Ferran Bassas (Joventut), Darío Brizuela (Unicaja), Quino Colom (AEK Atenas), Alberto Díaz (Unicaja), Dani Díez (Hereda San Pablo Burgos), Jaime Fernández (Unicaja), Fran Guerra (Lenovo Tenerife), Xabi López-Arostegui (Valencia), Joel Parra (Joventut), Jaime Pradilla (Valencia), Miquel Salvó (Gran Canaria), Sebas Saiz (Almark Tokyo), Yankuba Sima (Baxi Manresa) y Santi Yusta (Casademont Zaragoza). También participará en la concentración, en condición de invitado, Tyson Pérez (Morabanc Andorra).

“Como siempre, tenemos una mezcla muy interesante de proyectos de futuro y jugadores ya consolidados que han aportado ya mucho a la Selección”, asegura Scariolo. “Con ellos queremos afrontar estos tres partidos bastante exigentes. También, este grupo de trabajo nos dará indicaciones para elegir cuáles y cuántos de ellos formarán parte del grupo que preparará a partir del día 1 de agosto el Eurobasket de este año”, añadió.

España está invicta en esta primera fase de clasificación para la Copa del Mundo 2023 tras superar a Macedonia del Norte a domicilio (65-94) y en casa a Georgia (89-61) y Ucrania (88-74). Tanto España como Georgia tienen matemáticamente asegurada su clasificación para la segunda fase, en la que se enfrentarán a Italia, Islandia y Países Bajos en agosto.

En la convocatoria no hay jugadores del Real Madrid, del Barcelona y tampoco ningún NBA. Por eso llama la atención la reacción que ha mostrado Willy Hernangómez, pívot de los New Orleans Pelicans, en sus redes sociales. “Hoy se ha hecho pública la lista de convocados para las ventanas FIBA para la primera fase de la clasificación del Mundial 2023. Primero de todo quiero felicitar y enviar mi apoyo a mis compañeros que han sido convocados, lo merecen. Mi intención siempre ha sido la de participar tanto en la ventana como en los partidos para preparar el Eurobasket del próximo mes de septiembre, pero debido a las reglas del convenio entre FIBA y la NBA no ha sido posible. Me gustaría reiterar mi compromiso y deseo de jugar siempre con la selección, es siempre un orgullo, pero este motivo es totalmente ajeno a mi decisión personal”, añade el pívot.

Según la normativa, la NBA permite a los internacionales concentrarse con sus equipos nacionales 28 días antes a la celebración del campeonato. Así pues, la Federación ha debido elegir y ha preferido que los NBA acudan el próximo 1 de agosto para preparar el Eurobasket. “Os estaré siguiendo en cada partido. No tengo duda de que conseguiremos el objetivo”, finaliza Willy Hernangómez.