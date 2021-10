Axineas sobre el nivel de Elyoya: “Vamos a ver una mejor versión en el futuro seguro”

Deportes

Competir en League of Legends se ha convertido en una profesión de culto donde el esport rey necesita de un roster que combine las sinergias entre todos los miembros del quinteto.

Si ya jugarlo dentro de una liga y tratar de estar dentro de los mejores es complicado, ganar una LEC y encima hacerlo en los dos splits del año está a la altura de muy pocos.

Precisamente, este es el caso de MAD Lions cuya temporada queda para el recuerdo de los fans como una de las más emblemáticas del club madrileño.

No obstante, todo el trabajo deportivo no puede entenderse de otra forma más que conociendo los entresijos de la organización y gran culpa de todos estos logros lo tiene Carlos ‘Axineas’ Perez, Team Manager del equipo.

A la hora de catalogar el año por el que han pasado los leones, lo clasifica dentro de la envidia de todos: “cualquier equipo firmaría este año. Yo lo vuelvo a firmar para el año que viene”.

Sus dos designaciones (Superliga y LEC) han demostrado que cuenta con algunos de los jugadores más referentes del viejo continente. Elyoya, Flakked, Kaiser, Humanoid etc. son estas estrellas que han propiciado los éxitos del club.

Respecto al nivel competitivo (hablando desde la liga regional) Axineas no duda en mencionar a Vodafone Giants: “Giants Gaming siempre es un rival, no sólo para nosotros sino para cualquier otro equipo de Superliga. El año pasado ya vimos cómo era un equipo que a priori no funcionaba, que parecía que se quedaban fuera de playoffs y a final de año ganan la copa”.

La ambición de los leones no descansa y los éxitos no salen de la filosofía del equipo. De cara a 2022, el club no pretende salir de un Top 3 en cualquiera de las competiciones en las que juega al MOBA: “Nuestro modelo, el cual estamos también implementando en nuestras academias, pasa por invertir en staff, a través del cual comenzamos a formar equipo”.

I have no words. None needed tho.



Thank you God https://t.co/0ApU556hcK — Axineas (@AxineasLatigo) August 29, 2021

A la hora de hablar sobre el quinteto de LEC, los resultados de este último año les ha coronado por parte doble como campeones, han peleado con firmeza el MSI y son el único equipo europeo que ha llegado a cuartos de final de los Worlds 2021.

Una de las mayores sorpresas y mejores fichajes de este año ha sido Elyoya, jungla del equipo de la liga franquiciada y sobre el cual Carlos apuesta todavía por una mejor versión suya: “Vamos a ver una mejor versión seguro. Elyoya es uno de estos jugadores especiales no por cómo juega o cómo se desenvuelve, sino porque es una persona con hambre cuya ambición lo va a llevar a ser mejor progresivamente. En 2022 se va a consagrar”.

Por otra parte, una de las grandes dicotomías por las que todos los años pasan los Worlds es la gran rivalidad entre los equipos occidentales y los orientales. En esta última edición, hemos visto como la contundencia de China y Korea superan sus duelos con mucha diferencia. En esto, Axineas tiene claro cuál puede ser el problema: planificación: “Es en la parte que vamos ligeramente peor en comparación a la hora de competir”.

Una de los grandes puntos en los que se apoya la filosofía del equipo es justamente el desarrollo por el que pasan. En cualquiera de los dos casos, Carlos ha dejado caer una reforma dentro del equipo en vistas de posibles salidas como pueden ser la de Falco o la de Flakked: “Estamos explorando opciones para ver cómo podemos mejorar y más aún si queremos estar Top 2-Top 3″.

Como colofón de la charla, le pedimos que se mojara en cuanto al quinteto ideal entre los dos equipos de LoL y para sorpresa de todos tuvo claro qué elegir para cada posición. Armut, Elyoya, Humanoid, Carzzy y Kaiser fueron los elegidos por lo que deja claro su predilección por los chicos de la LEC y los grandes resultados que han cosechado para la entidad madrileña.

2022 se presenta caprichoso para los títulos de League of Legends. La LEC y la liga regional son la apuesta directa en la que Lions pretenderá conquistarlo todo y consolidar aún más la hegemonía que ha empezado a edificar para ser el verdadero y único rey león.