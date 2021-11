Hyundai colabora con Heretics en un concurso y un evento presencial en el Heretics Hub

Deportes

Team Heretics colabora con la marca de vehículos Hyundai en un acto presencial que tendrá lugar el 27 de noviembre en el centro comercial X Madrid (Alcorcón).

Una colaboración que permitirá a los fans competir en un mapa creativo de Fornite por varios premios, entre ellos, una experiencia junto a los streamers Nil Ojeda, Ana Marrero y dos freestylers de alto reconocimiento.

Hyundai ha querido ir más allá y a través del medio digital, estar presentes en el territorio de los esports y del gaming. Por eso, decidieron acercar su nueva gama Hyundai N a un público más joven, dinámico y tecnológico.

Team Heretics ha encontrado la mejor forma de materializar el objetivo de Hyundai con Be iN by Hyundai, una activación consistente en un concurso contrarreloj disputado a través de un mapa creativo, en el videojuego Fortnite, que replica un concesionario real al detalle, ha sido diseñado en exclusiva por Iscariote para la ocasión e inspirado en tres de los modelos de la marca, el i20 N, KONA N y el i30 N. Los tres mejores tiempos podrán ganar diferentes experiencias, entre ellas, un fin de semana en una casa rural, disfrutar de un vehículo N, y vivir una auténtica batalla de gallos junto a sus ídolos Nil Ojeda y Ana Marrero, creadores de contenido de Heretics, y dos freestylers de peso en este tipo de citas y reconocidos a nivel internacional.

El público general también podrá disfrutar de esta cita el próximo sábado 27 de noviembre, a las 18:30 (CEST). en el centro comercial X Madrid, en el que se ubica Heretics Hub, la primera tienda física oficial del club. Además, los asistentes podrán experimentar las sensaciones que provoca la gama Hyundai N en el simulador de la tienda y conocer los modelos en el parking del propio centro.

En palabras de Antonio Catena, CEO de Team Heretics: “Nuestro estilo como Team Heretics es muy similar al de Hyundai: Team Heretics es el club deportivo favorito de los jóvenes de España y Latinoamérica y Hyundai es una de las marcas más importantes del mundo. Nuestra colaboración está basada en el compromiso que ambas compañías tenemos hacia los clientes y los fans, siempre pensando en ser innovadores y respetuosos con nuestro entorno. Estoy seguro de que esta será una relación fructífera y duradera, y tengo muchas ganas de que empecemos a trabajar juntos”.

De acuerdo con Margarita Rodríguez, Advertising Senior Manager de Hyundai España: “Dentro de nuestra apuesta como marca innovadora con la tecnología en su ADN, desde Hyundai España estamos encantados de trabajar de la mano de Team Heretics dentro del mundo del gaming y los esports. Más allá de un patrocinio testimonial, hemos desarrollado una colaboración activa como verdaderos partners, trabajando mano a mano. Esto nos ha permitido llegar a un nuevo público de forma relevante, generando una experiencia inmersiva en la que los usuarios pueden vivir toda la pasión del espíritu competitivo del Team Heretics y toda la emoción de nuestra marca de coches deportivos, la gama N de Hyundai. Never just drive”.

Para competir en el concurso, los participantes deberán ser mayores de edad, residir en España (excepto Canarias, Ceuta y Melilla) e inscribirse a través del formulario, pudiendo participar las veces que quieran en el mapa creativo hasta el sábado 20 de noviembre. Los ganadores serán anunciados y contactados a lo largo de la semana del 22 de noviembre.