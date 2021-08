Fortnite presenta Impostores: el modo de juego que recuerda a Among Us

Fortnite sigue siendo uno de los referentes dentro de los battle royale. El título de Epic Games es uno de los que más suele renovar su juego y es que tras los múltiples conciertos de los artistas más populares, la colaboración con el universo de los superhéroes y villanos y el ámbito cinematográfico mantiene su vida.

La última novedad llega a manos de un nuevo modo de juego que bien recuerda al título de InnerSloth.

Para aquellos que anden un poco perdidos, la compañía del perezoso tiene uno de los títulos más populares entre streamers y usuarios: Among Us. La búsqueda del impostor ha sido el vicio de muchos en 2020 y parece que Fortnite no ha querido perder la oportunidad de sumar un sistema similar en su juego.

En el caso del título de Epic Games (según la información de la web): “Fortnite: Impostores es un modo para un máximo de diez jugadores: ocho agentes que protegerán el puente y dos impostores que tratarán de hacerse con él”.

Con los roles claros, los agentes deberán realizar las tareas repartidas por el mapa. Bien calibrando cofres o reparando el autobús de batalla, cada uno deberá remar a favor con el fin de acabar con todos los problemas y llevarse la partida.

Por la parte que le toca a los impostores, estos deberán “eliminar a suficientes agentes para hacerse con el control del puente antes de que los descubran”. Entre las diferentes herramientas para ello se tendrían:

· Desactivar tareas

· Teletransportar jugadores (con el fin de enmascarar posibles pistas)

· Fiesta Banano: Durante un tiempo limitado todos los jugadores serán Banano para poder disuadirse entre la multitud

¡El puente está bajo ataque!



¿Garantizarás la seguridad y protección en el puente... o seguirás los pasos de Jones y sabotearás la Orden Imaginada desde dentro?

Juega Impostores de Fortnite ahora: 🕵️ Recuerda, no confíes en nadie.https://t.co/bDOtEVNy9r pic.twitter.com/u1Psdbg7GU — Fortnite_ES (@Fortnite_ES) August 17, 2021

Al igual que en Among Us, la comunicación para ponerse de acuerdo sobre quien es el impostor es fundamental. Para ello, Fortnite ha dispuesto un chat de voz para partidas privadas mientras que en las públicas se podrá usar el chat y los gestos.

Por otro lado, el número de impostores variará en consecuencia al número de jugadores. En caso de que haya un tope de 7 habrá sólo 1 y a partir del octavo ya se sumará el segundo.

Fortnite no es la primera vez que pone un modo de juego por tiempo limitado. Lo que podemos afirmar es que la fórmula de Among Us se ha visto que funciona y puede ser un nuevo impulso para el título de Epic Games.

Desde hoy, el modo Impostores está disponible para que cualquiera que se anime a buscar al problemático del puente. Los creadores de contenido ya se frotan las manos con esta nueva llegada ya que los fans de Among Us y los persistentes de Fortnite verán como pueden volver a retomar un juego que, para muchos, no estaba del todo muerto.