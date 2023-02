Planeta Diamante 23 nace de la mano de Samsung como iniciativa sostenible

Samsung Electronics ha anunciado una acción en Minecraft llamada “Planeta Diamante 23″, un servidor de juego ideado y creado por Regortread, el creador de contenido español, para concienciar en materia de sostenibilidad a la comunidad Samsung y fomentar el cuidado del planeta. En este mundo virtual, la compañía surcoreana celebra la presentación de su nueva gama de dispositivos Galaxy S23, fabricados con varios componentes con materiales reciclados, subiendo el listón en cuanto a tecnología premium pensada para el planeta.

Con múltiples iniciativas dentro del servidor, desde juegos, retos y otro tipo de actividades, los fans de la marca y de la comunidad Samsung podrán ganar múltiples premios, que incluyen descuentos para la nueva gama de productos en samsung.com y la posibilidad de conseguir cinco flamantes dispositivos de la serie Samsung Galaxy S23, al realizar tareas relacionadas con el aprovechamiento de los recursos del planeta y la reducción de la huella de carbono.

Esta iniciativa para la comunidad Samsung busca utilizar Minecraft como un elemento de integración del ecosistema Galaxy, en el que los fans de la marca puedan construir junto a Regortread y G-Nusmas, la simpática mascota de la compañía, un mundo tecnológico y sostenible, dentro de una campaña de concienciación a largo plazo.

De cara al lanzamiento de la serie Samsung Galaxy S23, los participantes deberán limpiar Planeta Diamante 23. Mediante la recogida de basura y el reciclaje de estos desechos, los usuarios podrán conseguir un Galaxy S23 Ultra dentro del juego, funcional dentro del servidor para ayudarles a localizar materiales y objetos. Estos objetos proporcionarán premios y promociones para los usuarios, y aquel que sea capaz de encontrar uno de los diamantes escondidos, obtendrá un Galaxy S23 Ultra de regalo. Se podrá obtener un total de cinco dispositivos de la serie Galaxy S23 durante los tres días que dure el evento, del 2 al 4 de febrero.

“Samsung sigue adoptando medidas realistas y de gran impacto que ayuden a proteger el futuro de las personas y al planeta, en línea con nuestra estrategia ‘Galaxy for the Planet’. Combinamos sostenibilidad e innovación en todo lo que hacemos a la par que tratamos de hacer la vida más fácil a nuestros usuarios”, ha remarcado Alfonso Fernández, CMO & Head of Direct To Consumer en Samsung Electronics Iberia. “Es fundamental que las nuevas generaciones sean conscientes de los retos que tenemos en el futuro por la preservación del planeta. Por ello, pensamos que esta campaña a través de Minecraft y de la mano de un creador de contenido como Regortread nos ayuda a acercarnos a ese público más joven, y así conseguir que nuestra visión de sostenibilidad inspire al máximo número de personas”.

Samsung presentó su nueva gama de dispositivos, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23+ y Galaxy S23, que marcan una nueva era en la experiencia de los mejores teléfonos Samsung Galaxy. La cámara más avanzada hasta la fecha del ecosistema Galaxy ofrece a los usuarios más libertad para explorar su creatividad, un rendimiento gaming de primer nivel y un diseño más respetuoso con el medio ambiente, a la par que mantiene la innovación más puntera de la industria móvil.