“Me llamó puta y amenazó con romperme las piernas”

El noruego Erling Haaland sobresalió con dos goles en el partido que su selección ganó por 1-2 a Suecia este domingo en la Liga de Naciones, pero también fue protagonista de un desagradable incidente que él mismo desveló al terminar el encuentro.

Según Haaland, el central sueco Alexander Milosevic le insultó y le amenazó durante el partido. “Primero me llamó puta, lo que puedo asegurar que no soy, y me dijo que me iba a romper las piernas. Un minuto después marqué”, contó Haaland a la cadena noruega TV2. Después de marcar, el noruego celebró el gol ante la cara de su rival. Esta versión de Haaland fue negada por Milosevic: “Es bastante grosero decir lo que dice, porque yo no hablo noruego y él no habla sueco, así que no sé cómo debemos comunicarnos. No hablo inglés en el campo, así que es sorprendente que diga cosas que no he dicho”.

Det ender 2-1! Vi vinner i Sverige💯Haaland scorer et mål i hver omgang før Sverige reduserer på overtid. Denne smakte godt🥳#sterkeresammen #svenor pic.twitter.com/8SKqfLZxcc — Fotballandslaget (@nff_landslag) June 5, 2022

Haaland, que a partir de la próxima temporada jugará en el Manchester City, ha sido la gran estrella de Noruega en los dos partidos que ha disputado de la Liga de Naciones. Encuadrada en la Liga B, Noruega venció 0-1 a Serbia y 1-2 a Suecia. Los tres goles del combinado noruego los ha marcado Haaland, que en los 19 encuentros que ha disputado con su selección ha marcado 18 goles.

Después del encuentro, el nuevo delantero del Manchester City celebró el triunfo contra Suecia cantando y bailando en el vestuario junto a sus compañeros, entre ellos Martin Odegaard. El próximo jueves 9 de junio, Noruega recibirá a Eslovenia y el domingo 12 se podría producir el reencuentro entre Haaland y Milosevic, ya que Suecia visitará a Noruega.