El nuevo método de parar penaltis: una ‘chuleta’ pegada en una botella de agua

El Club Atlético Osasuna ganó al Betis en los octavos de final de la Copa del Rey. Sin duda, todos los focos estuvieron puestos en el portero Sergio Herrera. El guardameta desveló que tenía una ‘chuleta’ pegada en su botella de agua donde se indicaba la dirección más frecuente de disparo de los jugadores rivales.

La tanda de penaltis no es una cuestión de suerte. Es entrenamiento y estudio.



Grandes todos nuestros porteros y su entrenador, Richard Sanzol.



📸 @partidazocope pic.twitter.com/sPYPONqOMn — C. A. OSASUNA (@Osasuna) January 19, 2023

Noticias relacionadas Copa del Rey. La frustración del Betis

“La tanda de penaltis no es cuestión de suerte. Es entrenamiento y estudio. Grandes todos nuestros porteros y su entrenador, Richard Sanzol”, este es el mensaje que publicó el Club Atlético Osasuna y donde se observa la fotografía de la botella de agua del portero rojillo, Sergio Herrera, con la ‘chuleta’. También tenía apuntado el tipo de golpeo de cada uno de ellos. Respecto a Borja Iglesias, señalaba “interior fuerte, muchos altos”. Estuvo cerca de detenerlo al adivinar la dirección, pero la potencia del disparo dificultó la estirada. Con Loren pasó algo similar, sí adivinó el lado pero no pudo atajarlo. En el penalti que no falló fue en el de Sergio Canales, donde exhibió una gran parada.

“Hoy el equipo ha estado impecable, nunca hemos bajado los brazos. Tanto mis compañeros como yo hemos estado acertados y merecemos la victoria. He intentado seguir un poco mi intuición y jugar un poco con los penaltis que ellos habían tirado anteriormente y me ha salido bien. He conseguido parar el de Canales y el de Guido... pues con ese resbalón hemos podido clasificarnos. Si no hubiera parado yo y mis compañeros no hubiesen marcado esto no podría haber pasado”, declaró Herrera.