Ancelotti: “El miedo es bueno, es una sensación positiva”

Fútbol

Para Ancelotti, el Barcelona-Real Madrid es un partido especial. El entrenador lo tiene muy claro para mañana. “El equipo está listo, todo esta listo, todos focalizados y concentrados en el partido, porque saben que es importante entra en el partido y hacerlo bien”

No cree Ancelotti que el Real Madrid sea el favorito. “No sé quien llega mejor, no hay un favorito, muchas cosas determinan el partido. El compromiso colectivo, la concentración, no tiene sentido hablar de favorito”.

Hazard puede disputar su `primer clásico. “Ha entrenado con el equipo, pero es difícil tras salir de una lesión entrar en el partido”.

“No cuento los chicles que me puedo comer en un partido, la preocupación es normal, el miedo son sensaciones positivas, el miedo es una sensación positiva, si te enfrentas al león tienes que tener miedo. Tengo mucha calidad, con fortaleza física y mental. “El miedo es una sensación constente y es una buena sensación. Nunca me aterroriza un partido, hay muchas más cosas peores en la vida que perderlo”.

“Hay mucha rivalidad entre los equipos, las aficiones, no es distinto a otro clásicos, las sensaciones son parecidas. Es un partido especial, que existirá por encima de los jugadores”

“El aspecto físico está mejorando porque hemos recuperado jugadores importantes. Algo tenemos que mejorar ,me gustaría hacer una presión más adelanta a veces. En el aspecto ofensivo me gusta. El entrenador entra en un poco menos, porque es más creatividad de los jugadores”

“Quiero un equipo que pueda hacer muchas cosas en el campo, que no tenga una sola idea, con una identidad clara te encontran una solución rápida. Nos gusta controlar el balón, si se puede usar la contra por qué no, porque es un modo rápido de marcar goles”

“Con un 4-3-3. Valverde tiene que ocupar la posición de medio. Pero si pido a Valverde a hacer de Rodrygo me equivoco y al revés también. No se pueden cambiar las características de los jugadores”.

“El Barcelona mantiene la identidad, sus jóvenes son fantásticos. No está Messi. Antes nos enfrentábamos al Barcelona con Messi, pero eso no cambia nuestra sensación de este partido. Siempre ha sido difícil y siempre lo será”