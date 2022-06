Florentino Pérez, en El Chiringuito: “A este Mbappe no le quiero”

Florentino Pérez ha estado en El Chiringuito de Josep Pedrerol hablando de la temporada del Real Madrid. “En la Champions tuvimos tres partidos, sobre todo en el Bernabéu y es una Champions que recordaremos toda la vida”, ha asegurado el presidente del club blanco. “Ha habido un ambiente y una atmósfera, que ha sido un acierto, porque los futbolistas, además de buenos jugadores, son madridistas”.

Florentino ha asegurado que nunca pensó que el Real Madrid iba a ser eliminado. “Con el PSG nos quedaban 20 minutos”, ha asegurado. Pero ha negado rivalidad alguna con la entidad francesa. Al club parisino le ha quitado a Tchouameni, al que Mbappé le pidió que fuese al PSG. “Si hay clubes que tienen ingresos no generados por el fútbol es un problema”, ha dicho, para confirmar que la “Superliga sigue viva”. Hay que esperar a que decidan los tribunales y se puedan organizar “otro tipo de competiciones. Entendemos que la UEFA es un monopolio y uno de los argumentos de Europa es la competencia”.

Florentino estuvo en una cena con Ceferin antes de la final de la Champions. Fue un encuentro cordial. Aunque Tebas ha asegurado que va a denunciar a la UEFA, Florentino ha asegurado que Tebas no apoya al Real Madrid y que el acuerdo de LaLiga con CVC es ilegal porque incumple un decreto al ceder los derechos por más de tres años. “Nosotros siempre nos hemos llevado bien, menos cuando entendemos que nos quieren expropiar nuestros derechos de televisión durante 50 años y vamos a ir hasta el final”. El Barcelona comparte la visión del Madrid y la denuncia contra LaLiga. “Va a salir adelante, puede valer cuatro o cinco mil millones de euros y todos deseamos que salga adelante por el bien del fútbol español”. Además, Florentino ha pedido a LaLiga que deje al Barcelona. “En el mundo, el Barcelona y el Real Madrid son los dos mejores equipos del mundo. Es absurdo menospreciarlo o presionarle”.

Mbappé y los valores

Según Florentino, Mbappé transmitió a todo el mundo que “su sueño era venir al Madrid”, por eso se ofrecieron 200 millones de euros y no se aceptaron. “Pasó mucho tiempo y siempre manifestó que su sueño era el Madrid, pero quince días antes cambió la situación por la presión política y económica”. Según el máximo mandatario blanco le habían ofrecido ser el líder de la gestión deportiva. “Éste no es el Mbappé que queríamos traer. La presión afecta sí te llama el presidente de la República, pero no tiene sentido que te llame. Hay más clubes en Francia. En el Real Madrid no hay nadie por encima del club, es un deporte colectivo y tenemos valores y principios que no debemos cambiar”, ha continuado. “La verdad es que no ha venido porque no ha querido”. No se le firmó un precontrato porque “no se puede hacer porque primero había que negociar con el PSG y eso perjudicaría al futbolista”.

El madridismo está decepcionado, pero “el Mbappé que iba a venir al Madrid no era el de los últimos días, éste prefiero que se quede en el PSG”. Su contrato dura tres años y “si cambia, que la vida da mil vueltas”, ha dejado caer que puede llegar, “pero a este Mbappé no. Yo me creía lo del sueño, pero los sueños a veces no se realizan por causas externas”.

El Madrid no fue con Haaland porque “tenemos al mejor delantero del mundo y no vamos a traer a Haaland para que se siente en el banquillo”, ha dicho Florentino acerca del fichaje del noruego.

Florentino ha contado lo que le respondió a Ancelotti cuando éste le dijo, tras ganar LaLiga, “gracias por traerme”. “Yo le dije: gracias por venir”. Florentino ha elogiado al entrenador italiano por el ambiente del vestuario. “Hay un ejemplo, el partido contra el City. Los veteranos están en el banquillo y animan desde fuera a los jóvenes. Esa comunión entre ellos y el público es una cosa mágica”.

Los galácticos

Florentino ha recordado la etapa de los galácticos: “Necesitábamos dar un golpe en la mesa porque teníamos una situación económica muy mala. Ingresábamos poco y lo cambiamos”. Ahora no es así: “Los grandes jugadores ya no te los venden o valen muchísimo dinero. Tenemos a jugadores jóvenes como Vinicus, que renovará lo antes posible. Él es feliz aquí y no tengo duda de que va a ser Balón de Oro”. Vinicius fue fichado con 16 y llegó al Madrid con 18, “no era el Vinicius que conocíamos y va madurando”.

Además, Florentino ha asegurado que el Bernabéu estará acabado a finales de la temporada que viene y en la inauguración va a cantar Alejandro Sanz, entre otros.

Florentino Pérez ha asegurado que nunca se ha metido con un árbitro, un presidente o un jugador porque respeta los valores del Real Madrid. “El fútbol está lleno de valores, el respeto al adversario, para que a mí me vaya bien a mi no me tiene que ir mal”