La decisión que tiene que tomar ahora Ancelotti en el Real Madrid

Nacho era, antes del partido contra el Athletic en San Mamés, el jugador número 16 del Real Madrid en minutos jugados esta temporada; Asensio, el 17 y Dani Ceballos, el 19. Es decir, los últimos de la cola. «Está siendo un año muy difícil para mí, pero estoy feliz de demostrar que cada vez que juego lo hago bien. ¿Si cuando no juego también soy feliz? Lógicamente no», contestaba el canterano después de ser de los mejores en la victoria del equipo blanco contra un Athletic combativo.

Hasta estos días, el Real Madrid, principalmente, era un asunto de 13 futbolistas. Tchouameni, con 1.400 minutos era el decimotercer jugador de Ancelotti. El siguiente en la lista de minutos jugados era Camavinga, a más de 400 minutos de su compatriota francés. Es decir, que ahí empezaba una segunda unidad sin ninguna duda.

Pero siempre ocurre en todas las temporadas que llega un momento en el que por bajas o por malos resultados, el entrenador tiene que levantar la vista por encima de los habituales y ver cómo va el asunto con esos que están al fondo y que suelen jugar segundas partes, primeros encuentros de Copa o partidos de entreguerras Ese momento ha llegado en el Real Madrid. «No he arriesgado con Kroos porque es importante tener a muchos jugadores motivados en este momento de la temporada. Ceballos y Asensio merecían jugar tras el partido contra el Villarreal y a Kroos le venía bien el descanso. Luka podía jugar porque ha entrenado muy bien, pero he preferido que también descansara», explicó Ancelotti acerca de los cambios en el equipo titular, que tan buen resultado le dieron en San Mamés y que ahora tiene la duda de si mantenerlos o no.

«No sé cuál es el plan A o el B. Nuestro plan es jugar cada tres días y ganar los partidos», continuaba el entrenador, porque de repente se encuentra en una tesitura que hace un par de encuentros ni se planteaba.

¿Cambios en el equipo titular?

Puede que se esté labrando un relevo generacional más rápido de lo esperado. Modric tiene 37 años y Kroos, 33. Que su final está más cerca que lejos es inevitable, que sea a mediados de esta temporada es un suceso que nadie esperaba. «Ancelotti tiró de mí contra el Villarreal cuando el equipo lo necesitaba. Ahora me ha dado la continuidad de jugar de inicio contra un club como el Athletic. Estoy con muchas ganas y cuando me lo pida el míster estaré a su disposición», contaba Ceballos.

Pero es probable que el entrenador italiano no esté pensando en un relevo tan rápido ya que sabe que eso no le hace bien al vestuario. Además, puede retrasar algún tiempo esa decisión porque el maratón de partidos que le quedan al Real Madrid le vale como excusa para justificar los cambios en el once sin tener que responder preguntas directas acerca de las jerarquías en el vestuario. «Los jugadores que juegan menos están aportando mucho. Me refiero a Nacho, Ceballos, Asensio o Camavinga. Esto nos da confianza para el futuro porque no se para y tenemos que jugar muchos partidos», continuaba el entrenador.

El jueves, el Real Madrid se mide al Atlético en la Copa del Rey; el domingo a la Real Sociedad y la semana siguiente, al Valencia y al Mallorca, también en LaLiga, para irse, enseguida al Mundial de Clubes. El Real Madrid tiene que ganar todos los encuentros para seguir vivo, pero también van a servir como una casting definitivo para la eliminatoria de los octavos de final de la Champions contra el Liverpool. Es ahí donde se va a ver si lo que sucedió contra el Athletic fue una cosa de un momento de la temporada o algo con más carga de profundidad.

Lo que dejó claro Ancelotti que los mitos, como son Modric y Toni Kroos, o los que parecían titulares como Tchouameni, van a tener que ganarse el puesto más que antes. La distancia con los que eran muy suplentes se ha acortado o es que a lo mejor ya no hay distancia y parten todos desde la misma línea. «Hemos tenido un bloque compacto y el equipo ha tenido un compromiso colectivo que no tuvo en los últimos encuentros», dejó el recado Ancelotti en la conferencia de Prensa tras la victoria en San Mamés.