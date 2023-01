Ceballos, ahora o nunca

Dicen los más optimistas que los tiempos de crisis son, también, tiempos de oportunidades, que el que se sabe mover y ve hacia dónde va la situación, lleva las de ganar. Justo ahí, en ese punto, se encuentra ahora Dani Ceballos, en una oportunidad única y puede que final, de hacerse un sitio en el Real Madrid. Se le fichó en 2017 y siempre ha sido un jugador en potencia, que podía llegar pero que no lo hacía pese a sus evidentes aptitudes. Se valoraban sus virtudes, pero en los minutos que tenía no terminaba de ser decisivo o no lo era con toda la contundencia que debía o es que la competencia en su zona (Modric, Kroos, Casemiro en el mejor momento de su carrera histórica) era excesiva. Todas esas barreras, después del encuentro contra el Villarreal parecen menores o al menos, parece que por fin están al alcance del futbolista andaluz.

No queda mucho, pero aún está a tiempo. Este verano, como muchos otros jugadores, termina contrato con el equipo blanco y según vaya esta temporada, va a seguir o no ligado al club. Hasta ahora, en todas los ventanas de mercados se ha hablado de su cesión o de su traspaso (estuvo dos temporadas en el Arsenal), pero nunca se ha hecho nada que sea definitivo, como si el Real Madrid y el futbolista estuvieron esperando el momento del despegue. Como si creyeran que al final Ceballos iba a romper el muro. Como si siempre pensarán que lo de La Cerámica iba a suceder. «Cambiaron la dinámica del partido. Pusieron más calidad y energía en el campo. Fueron determinantes para dar la vuelta al marcador y a la eliminatoria», decía Ancelotti de Ceballos y de Asensio después de la clasificación para los cuartos de la Copa del Rey.

Durante esta temporada, Ceballos ha disputado sólo un partido entero, contra el Cacereño, el anterior encuentro de la Copa y sólo en otros tres donde ha superado los cincuenta minutos. Es el futbolita 19 del Real Madrid en minutos disputados esta temporada, por detrás de Lunin y por delante de Hazard, que ya no cuenta para nada para Ancelotti. El entrenador italiano siempre asegura que es injusto con Ceballos, pero en el centro del campo, va por detrás de Kroos, Modric, Valverde, Tchouameni y Camavinga. Es decir, hasta ahora necesitaba una suma de muchas casualidades para poder tener minutos.

En Villarreal se dieron: Modric está agotado; Tchoumaneni, lesionado, metió la pata yendo a ver en público un partido de baloncesto a la hora que jugaba el Madrid (luego, rápidamente, pidió perdón), mientras que Kroos y Valverde no están en forma y de Camavinga no se sabe muy bien qué esperar. El equipo de Ancelotti tiene problemas defensivos como el entrenador reconoce, pero también problemas en la creación porque con el estado actual de sus centrocampistas no le llega. Por eso, el dinamismo que mostró Dani Ceballos y esta vez sí, la decisión a la hora de mirar hacia la portería rival pueden haber cambiado su destino en la plantilla blanca.

«Para eso estamos los jugadores. Con esta camiseta cualquier minuto hay que aprovecharlo, sean más o sean menos. Nos ha tocado entrar en el banquillo y hemos sabido aportar al equipo lo que necesitaba en ese momento, que era energía y ganas», decía el gran protagonista del encuentro del jueves.

Ya ha jugado más minutos que los que disputó la temporada pasada. Antes de empezar el curso anterior se lesionó con la selección olimpica y no volvió hasta enero. Tuvo algunos minutos en esos finales trepidantes de los encuentros de Champions, pero su temporada, en general, fue algo decepcionante: sólo disputó un partido entero, contra el Espanyol, el día que el Real Madrid ganó LaLiga en el Bernabéu. No es fácil tampoco afrontar cada encuentro como si fuera un examen y eso es lo que le ha pasado a Dani Ceballos cuando ha jugado.

«Cualquier futbolista quiere más minutos, pero sabemos que es complicado y yo voy a estar aquí para luchar por jugar todos los partidos», continuaba sobre el césped de La Cerámica. El Madrid aprovechó la foto de su celebración del gol de la victoria para escribir un tuit con toda la intención contra Pepe Reina, que las había tenido con Vinicius durante el choque. «Camarero...», empezaba el mensaje del Real Madrid.

Ceballos ya es uno de los suyos y está en su mano como nunca serlo en el equipo titular. El Madrid juega en San Mamés el domingo y luego en Copa, más tarde la Real Sociedad, Valencia y Mallorca, la misma semana, antes de ir al Mundial de Clubes. Un esprint para todos, pero más para Ceballos.